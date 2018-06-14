🔴 القنوات الاجنبية الناقلة لكأس العالم 2018(متجدد بشكل يومي)

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HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,476
الإعجابات
20,088
النقاط
566
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#1

السـلآمـ عليكمـ ورحمة الله وبركاتـه ،،
:unsure:
الحدث الكروي الأبرز فى العآلمـ والمقآمـ في روسيـــا ..
هذا الحدث الكروي الأبرز فى العآلمـ والمقآمـ في روسيـــا ..
حيث تتوجـه أنظآر العالمـ يوميـاً إلى هنآكـ لمتابعة كل جديد حـول البطولة ،
:)
وبالتآلـى مشاهدةً ممتعـةً عبر القنوات الرياضية الأجنبية ، والتى بات أغلبنا يستمتع بمشاهدتها ..

عبر أقمـآر معظمهما سهـل الإستقبآلـ فى وطننـا العربـى ..

فــ مرحبـاًُ بكمـ زوارنـا و مشاركينـا ومتتبعيـنا يسعدنا أن تزخـر بمشاركاتكمـ و أخباركمـ و إستفساراتكمـ حـول قنوات المونديال

إذاً .. أحزمـوا الأمتعـة ، إحبسوا الأنفآس ، وإستعدوا للإقلاع معنـا فى رحلـة كبيرةٍ إلـى بـلآد روسيـــا !!
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,476
الإعجابات
20,088
النقاط
566
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#3
قناة تيفي بي سبورت البولندية
علىالهوتبيرد واالناقلة لكاس العالم
بتردد
10834
V
27500
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القمر AzerSpace 1 / Africasat-1A الفرجة مضمونة مع قناة İdman Azərbaycan **
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,476
الإعجابات
20,088
النقاط
566
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#4
تردد القنوات المجانيه المفتوحه الناقلة كأس العالم روسيا 2018



قناة : IRIB HD Iran
التردد : 11555
معدل الترميز : 23700 v
قناة : Das Erste Germany
التردد : 11494
القمر الصناعي : Astra
معدل الترميز : 22000 E
قناة : TVR Romania
التردد : 12524 – 12688 – 11012
القمر الصناعي : HellasSat
معدل الترميز : 30000 v




مجموعة قنوات تي أر تي TRT التركية، من حصد حقوق نقل مباريات كأس العالم 2018 على قنواتها حيث تشمل الشبكة أربعة منصات وهو TRT 1، TRT hd، TRT spor، TRT 3، لذا في السطور القادمة نرصد اليكم تردد قنوات TRT النافلة مباريات كأس العالم لكرة القدم :-

التردد : 11096
معدل الترميز : 3000 افقي
Türksat 3A 42°E
التردد : 11919
معدل الترميز : 24444 عمودي
Türksat 2A 42°E
التردد : 11041
معدل الترميز : 8400 عمودي
Türksat 3A 42°E

قناة Negah
قناة TOLO HD
قناة LEMAR HD
قناة ATN

ترددها Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500
تردد قناه GM SPORT
Yahsat 52.5°E – 12092 H 27500

ومن المحتمل ان تنقل القناه المباريات بالتعليق العربي
 
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