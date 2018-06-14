🔴 القنوات الاجنبية الناقلة لكأس العالم 2018(متجدد بشكل يومي)

HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 9,476
- الإعجابات
- 20,088
- النقاط
- 566
- العمر
- 24
- الإقامة
- بنو زيري &آشير &971م
- الجنس
- ذكر
السـلآمـ عليكمـ ورحمة الله وبركاتـه ،،
الحدث الكروي الأبرز فى العآلمـ والمقآمـ في روسيـــا ..
هذا الحدث الكروي الأبرز فى العآلمـ والمقآمـ في روسيـــا ..
حيث تتوجـه أنظآر العالمـ يوميـاً إلى هنآكـ لمتابعة كل جديد حـول البطولة ،
وبالتآلـى مشاهدةً ممتعـةً عبر القنوات الرياضية الأجنبية ، والتى بات أغلبنا يستمتع بمشاهدتها ..
عبر أقمـآر معظمهما سهـل الإستقبآلـ فى وطننـا العربـى ..
فــ مرحبـاًُ بكمـ زوارنـا و مشاركينـا ومتتبعيـنا يسعدنا أن تزخـر بمشاركاتكمـ و أخباركمـ و إستفساراتكمـ حـول قنوات المونديال
إذاً .. أحزمـوا الأمتعـة ، إحبسوا الأنفآس ، وإستعدوا للإقلاع معنـا فى رحلـة كبيرةٍ إلـى بـلآد روسيـــا !!