🔴 القنوات الاجنبية الناقلة لكأس العالم 2018(متجدد بشكل يومي)

تردد القنوات المجانيه المفتوحه الناقلة كأس العالم روسيا 2018







قناة : IRIB HD Iran

التردد : 11555

معدل الترميز : 23700 v

قناة : Das Erste Germany

التردد : 11494

القمر الصناعي : Astra

معدل الترميز : 22000 E

قناة : TVR Romania

التردد : 12524 – 12688 – 11012

القمر الصناعي : HellasSat

معدل الترميز : 30000 v









مجموعة قنوات تي أر تي TRT التركية، من حصد حقوق نقل مباريات كأس العالم 2018 على قنواتها حيث تشمل الشبكة أربعة منصات وهو TRT 1، TRT hd، TRT spor، TRT 3، لذا في السطور القادمة نرصد اليكم تردد قنوات TRT النافلة مباريات كأس العالم لكرة القدم :-



التردد : 11096

معدل الترميز : 3000 افقي

Türksat 3A 42°E

التردد : 11919

معدل الترميز : 24444 عمودي

Türksat 2A 42°E

التردد : 11041

معدل الترميز : 8400 عمودي

Türksat 3A 42°E



قناة Negah

قناة TOLO HD

قناة LEMAR HD

قناة ATN



ترددها Yahsat 52.5°E – 12015 H 27500

تردد قناه GM SPORT

Yahsat 52.5°E – 12092 H 27500



ومن المحتمل ان تنقل القناه المباريات بالتعليق العربي ​