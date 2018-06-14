من أجمل المواقع الطبيعية

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الصّخرة المعلّقة والجبال الزّرقاء | أسترالياهي عبارة عن جرف منحدر حاد من الحجر الرّمليّ الخارج من الهاوية الرّئيسيّة في الجبال الزّرقاء في نيو ساوث ويلز في أستراليا. يتطلّب وصوله شجاعة وقوّة، علمًا أنّ بمقدور جميع السّيّاح، وليس فقط الرّياضيّين، يستطيعون تسلّقه. يتمتّع الشّجاع الّذي يصل إليه بأجمل المناظر الطّبيعيّة على سطح الأرض، يشمل المشهد الجبال الزّرقاء والغابات الخضراء الممتدّة على مدّ النّظر. في ساعات الشّروق تنعكس ألوان الشّمس النّاعمة على مساحة الصّخرة، فيزداد منظرها جمالًا



تعرف باسم منتزه السّماء لكونها تبرز من الجرف العالي وتبدو كأنّها معلّقة في الهواء، تطلّ على أكبر أخدود في العالم، يبلغ عمقه 1.6 كم ووسعه 16 كم، وعلى نهر كولورادو المتدفّق منتزه السّماء، والأخدود الأكبر وأريزونا | الولايات المتّحدة الأمريكيّةتقع هذه الشّرفة في المنطقة الغربيّة للأخدود، قرب نهر كولورادو وهو من أشهر مناطق الولايات المتحدة ، ولها شكل حدوة مبنيّة من الزّجاج الشّفّاف لرؤية الوادي العميق والمنحدر الواقع تحتها.تعرف باسم منتزه السّماء لكونها تبرز من الجرف العالي وتبدو كأنّها معلّقة في الهواء، تطلّ على أكبر أخدود في العالم، يبلغ عمقه 1.6 كم ووسعه 16 كم، وعلى نهر كولورادو المتدفّق فيه





يعتبر جبل ماترهورن من أشهر قمم جبال الألب الأوروبّيّة، نسبة لجماليّته وبسبب ظهوره على غلاف الشّوكولاتة جبل ماترهورن | سويسرايعتبر جبل ماترهورن من أشهر قمم جبال الألب الأوروبّيّة، نسبة لجماليّته وبسبب ظهوره على غلاف الشّوكولاتة السويسريّة الشّهيرة "توبليرون". أفضل نقطة لمشاهدته ببياضه الثّلجيّ هي بحيرة ريفلسي الواقعة فوق قرية زرمات، والّتي تعتبر من المعالم السويسريّة الخلّابة، فالإطلالة منها على الجزء الشّرقيّ لجبل ماترهورن، والمنعكس على مياه البحيرة غني عن التّعريف بالكلمات

فوّهة الشّيطان (جارجانتا ديل ديابلو) | حدود البرازيل والأرجنتينتقع هذه الفوّهة الخلّابة في منطقة شلالات نهر إجوازو الواقعة على الحدود بين الولاية البرازيليّة بارانا، والمحافظة الأرجنتينيّة مشينز، وتعتبر من المعالم الطّبيعيّة المذهلة في القارّة الأمريكيّة الجنوبيّة. تظهر في هذه النّقطة بشكل دائم أقواس قزح مدهشة تنتج عن تدفّق مياه النّهر الغزيرة، والتقائها مع شعاع الشّمس. أفضل موقع لمشاهدة هذا المنظر هو الدّرب الواقعة في الجهة البرازيليّة المؤدّية إلى شرفة مشاهدة رائعة

صخرة بريكستولن | النّرويج

سمّيت هذه الصّخرة المميّزة باسم "منبر الواعظ" من قبل السّكّان المحلّيّين، فهي عبارة عن صخرة ترتفع ٦٠٤ أمتار عن سطح الأرض، وتمتدّ على مساحة ٢٥ مترًا مربّعًا، ويمكن الجلوس عليها بطمأنينة بسبب مساحتها المسطّحة. تطلّ الصّخرة على منظر طبيعيّ مذهل مكوّن من مضيق بحريّ واسع تحيطه جبال الجرانيت الضّخمة والمليئة بالغابات الخلّابة. يُنصح بزيارتها في من شهر أبريل حتّى شهر أكتوبر، بسبب تكوّن الجليد عليها بقيّة أوقات السّنة

بحيرة بيتو وجبال الرّوكي | كندا



تقع هذه البحيرة الخياليّة في المنتزه الوطنيّ "بانف" في جبال الرّوكي الشّهيرة في كندا. يمكن الوصول إليها بسهولة عبر شارع أيسفيلدز هايواي في مقاطعة ألبرتا، وأعلى نقطة في هذا الشّارع تعتبر أفضل موقع لمشاهدة المنظر الخلّاب لهذه البحيرة ومحيطها. تقع البحيرة على ارتفاع ١٨٦٠ مترًا فوق سطح البحر. في الشّتاء والخريف تصبح البحيرة جليديّة، وفي فصليّ الرّبيع والصّيف يذوب الثّلج وتصبح البحيرة مليئة بمياه ثلجيّة باللّون الأزرق الفاتح

وادي الموت، سييرا نيفادا | الولايات المتّحدة الأمريكيّة



ويعتبر أجفّ وأحرّ وأدنى موقع في الولايات المتّحدة، وهذا لا ينفي قيمته الجماليّة والطّبيعيّة. يحوي صحراء من الملح، وكثبانًا رمليّة، وأراضٍ حجريّة وعرة، عدا عن الوديان والأخاديد والجبال، لكن في فصل الشّتاء عند هطول الأمطار يتغيّر مظهره كليًّا ويمتلئ بالزّهور الجميلة والأنهار الصّافية. يُنصح بزيارته في فصل الصّيف لمشاهدة المنظر الطّبيعيّ الجاف والفريد من نوعه

مضيق أورلاند | النّرويج



وهو أجمل المضائق في النّرويج بسبب نقطة المشاهدة المميّزة المطلّة عليه من الأعلى، فترى أجمل مشاهد للمضيق والجبال والغابات المحيطة به. تُعرف هذه النّقطة باسم ستيغاستين؛ وهي عبارة عن منصّة خشبيّة بارزة حوالي ٣٠ مترًا في الهواء، وفي آخرها يوجد حاجز من الزّجاج الشّفّاف غير المرئيّ، فيشعر السّيّاح إذا استمرّوا بالذّهاب إلى نهاية المطاف سوف يسقطون مباشرةً في الغابات بمسافة ٦٥٠ مترًا تحت هذه المنصّة الهوائيّة

جبل تيأنزي، في هونان | الصّين



اشتهر هذا الجبل العجيب بسبب ظهوره في فيلم الخيال أفاتار، جبل مشيّد في الغابة الوطنيّة تشانغجياجيه، في مقاطعة هونان في الصّين. يعني اسمه "ابن السّماء" في اللّغة الصّينيّة، نسبة لقممه العديدة المرتفعة إلى السّماء بارتفاع ١٠٠٠ متر لكلّ واحدة منها، فعند الوصول إلى أعلى الجبل يمكن مشاهدة القمم المليئة بالأشجار الخضراء، والغيوم الّتي تحيطها مع أشعّة الشّمس في النّهار، وضوء القمر في اللّيل، وفي فصل الشّتاء يمكن مشاهدة القمم مكسوّة بالثّلوج الكثيفة