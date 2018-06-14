ماذة تشجع في كأس عالم ؟

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اليوم اردت طرح سؤال رياضي

كلنا نفضل فريق دولي او لاعب يلعب في فريق دولي

هذا عام صعدت دول سقطت دول مثل حال منتخبنا وطني

مهم كل شخص يقول لنا فريق الدولي الذي يشجعه