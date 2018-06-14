ماذة تشجع في كأس عالم ؟

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,243
الإعجابات
6,697
النقاط
1,606
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليوم اردت طرح سؤال رياضي
كلنا نفضل فريق دولي او لاعب يلعب في فريق دولي
هذا عام صعدت دول سقطت دول مثل حال منتخبنا وطني
مهم كل شخص يقول لنا فريق الدولي الذي يشجعه
انا صراحة معا بلجيكا لأني افضل لاعب هزارد وفلايني :love::love:


 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
4,243
الإعجابات
6,697
النقاط
1,606
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#3
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