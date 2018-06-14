أعلنت لجنة الأهلة أن العيد غدا يوم الجمعة - اللمة تتمنى لكــــ عيد سعيد ــــــــــم

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ:
((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ))
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ:
((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ))
أما فرحة يوم يفطر: بأن الله أعانه على أن صام هذا الشهر, فإذا دخل شوال, انتهى الصيام وبقي الأجر والغفران، والذي أفطر في رمضان في واحد من شوال يأكل مع الناس، ولكنه تحمل الخيبة والخسران، فالطاعة تمضي مشقتها، ويبقى أجرها، والمعصية تمضي لذتها، ويبقى وزرها، الطاعة تمضي متاعبها ويبقى أجرها، والمعصية تمضي لذتها ويبقى وزرها.
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و هاهو يرحل رمضان و يتركنا و نتمنى من الرحمان أن يعيده علينا و عليكم بالصحة و العافية
ندعو المولى عز و جل أن يتقبل أعمالنا و قيامنا
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نستغل هذا الموضوع لنشكر جميع الأعضاء و الطاقم الاشرافي و الإداري
الذين ساهمو و سهرو ليل نهار لإنجاح كل الفعاليات التي سطرت لإستقبال هذا الشهر العظيم
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أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية قبل قليل بتاريخ 14/06/2018
أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون غدا الجمعة و ذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية في بعض جهات الوطن منها الوادي .
و بهذا نقول جميع رواد اللمة الجزائرية
كل عام و أنتم بخير
و عيــــــــــــــــ مبارك ـــــــــــــــــدكم
و أعاده الله علينا و عليكم أجمعين
إدارة اللـ(الجزائرية)ـمة
تتمنى لكــــ عيد سعيد ــــــــــم
و هاهو يرحل رمضان و يتركنا و نتمنى من الرحمان أن يعيده علينا و عليكم بالصحة و العافية
ندعو المولى عز و جل أن يتقبل أعمالنا و قيامنا
*-*-*-*-*-*-*
نستغل هذا الموضوع لنشكر جميع الأعضاء و الطاقم الاشرافي و الإداري
الذين ساهمو و سهرو ليل نهار لإنجاح كل الفعاليات التي سطرت لإستقبال هذا الشهر العظيم
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية قبل قليل بتاريخ 14/06/2018
أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون غدا الجمعة و ذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية في بعض جهات الوطن منها الوادي .
و بهذا نقول جميع رواد اللمة الجزائرية
كل عام و أنتم بخير
و عيــــــــــــــــ مبارك ـــــــــــــــــدكم
و أعاده الله علينا و عليكم أجمعين
إدارة اللـ(الجزائرية)ـمة
تتمنى لكــــ عيد سعيد ــــــــــم