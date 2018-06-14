أعلنت لجنة الأهلة أن العيد غدا يوم الجمعة - اللمة تتمنى لكــــ عيد سعيد ــــــــــم

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
455
الإعجابات
1,465
النقاط
41
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

عن أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ:
((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا؛ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ))

أما فرحة يوم يفطر: بأن الله أعانه على أن صام هذا الشهر, فإذا دخل شوال, انتهى الصيام وبقي الأجر والغفران، والذي أفطر في رمضان في واحد من شوال يأكل مع الناس، ولكنه تحمل الخيبة والخسران، فالطاعة تمضي مشقتها، ويبقى أجرها، والمعصية تمضي لذتها، ويبقى وزرها، الطاعة تمضي متاعبها ويبقى أجرها، والمعصية تمضي لذتها ويبقى وزرها.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
و هاهو يرحل رمضان و يتركنا و نتمنى من الرحمان أن يعيده علينا و عليكم بالصحة و العافية
ندعو المولى عز و جل أن يتقبل أعمالنا و قيامنا
*-*-*-*-*-*-*
نستغل هذا الموضوع لنشكر جميع الأعضاء و الطاقم الاشرافي و الإداري
الذين ساهمو و سهرو ليل نهار لإنجاح كل الفعاليات التي سطرت لإستقبال هذا الشهر العظيم
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية قبل قليل بتاريخ 14/06/2018
أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون غدا الجمعة و ذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1439 هجرية في بعض جهات الوطن منها الوادي .

و بهذا نقول جميع رواد اللمة الجزائرية

كل عام و أنتم بخير
و عيــــــــــــــــ مبارك ـــــــــــــــــدكم
و أعاده الله علينا و عليكم أجمعين

إدارة اللـ(الجزائرية)ـمة
تتمنى لكــــ عيد سعيد ــــــــــم
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,645
الإعجابات
13,792
النقاط
1,051
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عيد مبارك لجميع الأمة الإسلامي
و لرواد منتدى اللمة بشكل خاص
اعاده الله علينا بصحة و عافية
تقبل الله منا و منكم

و بارك الله في الادارة الكريمة.
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
3,766
الإعجابات
13,864
النقاط
791
العمر
33
الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم آمين يارب
أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات
حقا رمضان ضيف خفيف ولا يشبع منه وكأنه حلم وانقضى
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال إن شاء الله
وأود بهذه المناسبة أن أشكركم على مجهوداتكم التي بذلتموها في إعادة بناء هذا المنتدى الرائع
وعلى كل ما قدمتموه خلال هذا الشهر الفضيل من مسابقات وسلاسل وتحفيزات
جعلها الله في ميزان حسناتكم
ما شاء الله عليكم جميعا مشرفين واداريين وجميع الاعضاء الذين كانو في اتم النشاط
مزيدا من التألق والرقي والنجاح بإذن الله
صح عيدكم وكل عام وانتم بخير
وكل عام واللمة من رقي الى مراتب أرقى وأرقى
إحترامي وتقديري
 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
2,448
الإعجابات
1,701
النقاط
111
الإقامة
الوادي
الجنس
ذكر
#7
وعليكم السلام ورحمة الله و تقبل الله صيامكم واعمالكم وكل عام وانتم بخير
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.