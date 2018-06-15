محتاجكم إخواني

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
22,647
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم

قال الله تعالى :
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالإِيمَانِ وَلاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ما من عبد مسلم يدعو لأخيه
بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل"
أخرجه مسلم.
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صح عيدكم أحبائي و ربي يتقبل منا و منكم صالح الأعمال
إخواني أمر بضروف غاية في الصعوبة و التعقيد
و الامر متعبني كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا
و لايوجد أحد يعلم ما أمر به حتى أهلي مانيش مخبرهم


محتاج دعواتكم
طامع في دعواتكم
لوجه الله كثرولي الدعاء في الها الأيام المباركات

و بارك الله فيكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,888
الإعجابات
49,923
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1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
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أنثى
#3
السلام عليكم
ومساء الخير خويا الأمين
ربي يفرج عليك خويا وربي يفتحلك أبواب الخير
صراحة حاسة بلي حالتك ليست جيدة منذ دخول شهر رمضان الفضيل
وتذكرتك بالدعوات في هذا الشهر الفضيل
كيما تذكرت بقية الاعضاء
المهم ربي يفرج عليك همك وربي يرزقك كل الخير
ورانا هنا خاوتك نساعدوك بالشي لي نقدرو عليه ان شاء الله​
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
27 ماي 2016
المشاركات
5,312
الإعجابات
16,966
النقاط
1,511
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#4
السلام عليك
عيدك مبارك وتقبل الله منا ومنكم
رب يكشف ضرك ويزيل همك
ويرفع البلاء عنك ويبدلك فرحا وسرورا
دعواتنا لك في السجود إن شاء الله
:cry:
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,355
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6,526
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1,111
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غليزان
#6

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يفرج عليك ويسهلك كل أمورك عن قريب إن شاء الله
والله يوفقك وينور دربك ويسعدك دنيا وآخره
والله يحقق لك كل حاجة تتمناها وييسر لك كل صعب ويسهل أمورك ويوفقك
ويكتب لك الخير وين ما تروح إن شاء الله
ربي يرفع عليك البلاء ويبدله بالخير والنجاح والتوفيق والسعادة في الدارين إن شاء الله خويا الامين محمد

 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#8
إنضم
27 جانفي 2016
المشاركات
9,958
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النقاط
1,586
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#8
الله يفتح عليك نشالله من كل ابواب الخير و الرزق

و يجازيك من فضله و كرمه ان شاء الله

و صح عيدكم مرة اخرى و كل عام و انتم بخير

 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,752
الإعجابات
3,292
النقاط
571
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#10
ربي يفرج همك ويزيل غمك وييسر امرك ويفرحك ويسعدك سعادة مطلقة
ويجازيك على صبرك ويعوضك خير وصحة
اكثرو من الاستغفار
وكما قال جل علاه
""""""""ان مع العسر يسرا"""""""
 
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