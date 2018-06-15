محتاجكم إخواني

السلام عليكم



قال الله تعالى :

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالإِيمَانِ وَلاتَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا



وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"ما من عبد مسلم يدعو لأخيه

بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمثل"

أخرجه مسلم.

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صح عيدكم أحبائي و ربي يتقبل منا و منكم صالح الأعمال

إخواني أمر بضروف غاية في الصعوبة و التعقيد

و الامر متعبني كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا

و لايوجد أحد يعلم ما أمر به حتى أهلي مانيش مخبرهم

محتاج دعواتكم

طامع في دعواتكم

لوجه الله كثرولي الدعاء في الها الأيام المباركات