تيتي يكشف هدف البرازيل في المونديال ويتحدث عن وضعية نايمار

كشف تيتي مدرب المنتخب البرازيلي عن الهدف الرئيسي لـ السيليساو خلال المونديال الروسي 24 ساعة قبل موعد المباراة الأولى التي ستجمع أشباله بالمنتخب السويسري...

وأكد التقني البرازيلي أن البرازيل يجب أن تكون دائما مرشحة للفوز بأي بطولة تنافس عليها وهو ما سيكون عليه الحال هذه المرة أيضا على حد قوله،

مشيرا إلى أن التحضيرات تمت في أفضل الظروف وأنه لا يوجد أي مبرر له وللاعبيه في حال الفشل في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الفوز بلقب البطولة.

من جهة أخرى، تطرق تيتي لوضعية لاعبه نايمار دا سيلفا الذي تعافى مؤخرا من إصابته وأكد أنه جاهز للمشاركة أمام سويسرا يوم غد، كما أبدى تفاؤله بقدرة نجم البياسجي على تقديم بطولة في المستوى وقيادة البرازيل لتحقيق أهدافها،