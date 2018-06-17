غائب عن عين غائب عن قلب

بعد غياب طويل دام عدت اليكم







سنين مضت مع احباب

شهور بقيت على عتبة باب

ايام مرت كسحاب

ساعات ما لبثت باكتئاب

دقائق بدون حساب

ثواني القت كل الاسباب

اويقات سجنت على راسها بواب

شمعة تشتعل وقلبي لهم وليس لاحد

احترقت رويدا رويدا راسمة طرقهم ورد

ما لبثت ان غبت لحظة حت اقامو على ذكرايا الحد

قلبي ليس حقيبة وانا لست مسافر ايها العبد

صدق من قال بعيد عن العين بعيد عن القلب