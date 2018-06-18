مهاجم الانجليز هاري كين يستهدف الهاتريك ضد تونس

هاري كين يستهدف الهاتريك ضد تونس

قال الإنجليزي

هاري كين

، قائد منتخب الأسود الثلاثة، إن كريستيانو رونالدو وضعه تحت الضغوط، بعد تسجيل الأخير لثلاثة أهداف في أول مباراة له بالمونديال.





وأكد كين في مؤتمره الصحفي قبل مباراة تونس

"قبل أربع سنوات كنت أشاهد كأس العالم وأنا في عطلة، ثم جاء ماوريسيو بوكيتينو، وحصلت على اللياقة وأصبحت أفضل وأكثر قوة"

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وأضاف

"استغرق الأمر الكثير من العمل الجاد والإصرار، كان علي أن أعمل في التدريبات وأغتنم الفرص، السنوات الماضية كانت مذهلة بالنسبة لي، تحسنت وأنا هنا الآن، لا أستطيع الانتظار للعب، وإظهار كل ما لدي للعالم".





​ وأضاف

"بالتأكيد وضعني رونالدو تحت ضغوط كبيرة، إنه لاعب رائع، آمل أن أسجل هاتريك غدًا، وسنكون متساويان، لكن هذا ليس شيئًا أفكر فيه في الوقت الحالي".





واختتم