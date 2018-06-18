لقطة اليوم في صورة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
28 أوت 2011
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الإعجابات
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الإقامة
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الجنس
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#1

عساكم بخير وعافية

اهلا بكم في هدا الصرح الذي وددت ان يكون في كل مرة من الزمن قد يحمل قصة ، تعبير ، تعريف ، مثل ، حكمة، خبر ، صمت ،،إلخ تتلخص في صورة من التقاطي





3 شوال 1439 هـ الموافـق لِـ : 17 جوان 2018

(اللهم إنِّــي ظلمت نفســي ظلماً كثيـرا ، ولا يغفر الذُّنــوب إلاَّ أنــت ، فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنَّــك أنت الغفور الرَّحيــم )
 
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