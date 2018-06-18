لقطة اليوم في صورة

اهلا بكم في هدا الصرح الذي وددت ان يكون في كل مرة من الزمن قد يحمل قصة ، تعبير ، تعريف ، مثل ، حكمة ، خبر ، صمت ،،إلخ تتلخص في صورة من التقاطي