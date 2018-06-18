Soumia hadj mohammed
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اللوازم :
وسادة الورود بالحاشية
عمل بسيط ورائع ويتطلب قليل من الصبر
تشكيل الورود سهل
منذ مدة كان لي أمل انو ندخل عليه عمل الكروشي مي مش بالعين الكبيرة يكون رقيق يميل للستيل التركي
المهم : الصور التي ساضعها كنت عملتها بالصيفية الماضية برك ما حطيتش الموضوع لانو مزال ما كملتش العمل
رح نحط البارتي الاولى وكي نواصل الخدمة نشاركم بيها هنا
وسادة الورود بالحاشية
عمل بسيط ورائع ويتطلب قليل من الصبر
تشكيل الورود سهل
منذ مدة كان لي أمل انو ندخل عليه عمل الكروشي مي مش بالعين الكبيرة يكون رقيق يميل للستيل التركي
المهم : الصور التي ساضعها كنت عملتها بالصيفية الماضية برك ما حطيتش الموضوع لانو مزال ما كملتش العمل
رح نحط البارتي الاولى وكي نواصل الخدمة نشاركم بيها هنا
- الطارة / اطار دائري فيه قسمين الواحد يدهل فالاخر /
- كتان صاتان
- الحاشية بمختلف الوانها واحجامها
- ابرة الحاشية + ابرة عادية
- ولاعة
- الخيط
- عقاش
اولا : تثبيت القماش على الطارة
الوردة الاولى :
نشد شريط من الحاشية و نقصو الى قطع متساوية ونحرق حرق خفيف جدا على الجهات الي جاز عليهم المقص به ما تتنثرش
ونطوي الزاويتين القائمتين لي لفوق ونثبت كالعادة بالبريكي
نعاود نقلبها ونرولي الطرفين
نبدا نشكل في وريدة صغيرونة ثم نلف عليها القطع الي خدمناهم
النتـيـــجـــة تع الوردة الاولى :
النوع الثاني :
نطوي المستطيل على اثنين
نقص القطر
نلصق الطرفين مع بعض عن طريق الحرق بالبريكي توجور
نثبتوهم بالابرة والخيط فالقماش ثم نزيدلهم فالداخل حبات مور شويا كبير فالحجم
يتبع ...