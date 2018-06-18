وسادة الورود بالحاشية



عمل بسيط ورائع ويتطلب قليل من الصبر

تشكيل الورود سهل



منذ مدة كان لي أمل انو ندخل عليه عمل الكروشي مي مش بالعين الكبيرة يكون رقيق يميل للستيل التركي

المهم : الصور التي ساضعها كنت عملتها بالصيفية الماضية برك ما حطيتش الموضوع لانو مزال ما كملتش العمل