ألف مبروك للناجحين في الـ bem

السلآم عليكم ورحمة الله

جيت اليوم نبآرك لبنت خآلي ولكل الناجحين بمناسبة نجآحهم في شهادة التعليم المتوسط

نقلهم ألف ألف مبروك، لعقوبة للبكآلوريا وشهادات عليا إن شاء الله

وبما أنو من عاداتنا في أفراحنا ومناسباتنا نديرو الشخشوخة

راني جبتلكم حقكم كي نجحت بنت خالي ما نسيتكمش هههه

ولي مجابوهش نقلكم ما تفشلوش، العام الجاي إن شاء الله تجيبوه وتفرحونا معاكم، ماكانش حاجة مستحيلة مع الإصرار والعزيمة.

ألف مبروك مرة أخرى للناجحين وحظ أوفر لمن لم يسعفهم الحظ.

سلآم.