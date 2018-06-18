ألف مبروك للناجحين في الـ bem

هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
3,798
الإعجابات
4,333
النقاط
1,316
الجنس
أنثى
#1
السلآم عليكم ورحمة الله
جيت اليوم نبآرك لبنت خآلي ولكل الناجحين بمناسبة نجآحهم في شهادة التعليم المتوسط
نقلهم ألف ألف مبروك، لعقوبة للبكآلوريا وشهادات عليا إن شاء الله
وبما أنو من عاداتنا في أفراحنا ومناسباتنا نديرو الشخشوخة
راني جبتلكم حقكم كي نجحت بنت خالي ما نسيتكمش هههه

1529342255693.png

ولي مجابوهش نقلكم ما تفشلوش، العام الجاي إن شاء الله تجيبوه وتفرحونا معاكم، ماكانش حاجة مستحيلة مع الإصرار والعزيمة.
ألف مبروك مرة أخرى للناجحين وحظ أوفر لمن لم يسعفهم الحظ.
سلآم.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.