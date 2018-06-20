المسابقة مفتوحة توقع نتيجة ( أوروجواي vs السعودية ) وأربح 100دج فليكسي - العدد (12)

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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#1
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




شرح كامل للمسابقة: >>فكرة مسابقة توقع نتيجة المباراة<<

فكرة المسابقة
كل يوم نضع عدد جديد وفائز جديد وهذه المسابقة تعتمد على تخمينك وتوقعاتك لنتيجة المباراة.

توقع نتيجة المباراة وضع لنا رد في نفس موضوع المسابقة.

المسابقة تجدها في الركن: >> مسابقات كأس العالم - روسيا 2018 <<

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المسابقة اليوم
(طريقة المشاركة)

1- قم بنسخ العبارة التالية:

أتوقع النتيجة أوروجواي -[ -- : -- ]- السعودية

2- قم بلصق العبارة في رد جديد و ضع لنا النتيجة التي تتوقعها

وتشاركنا توقعك للنتيجة في رد داخل نفس موضوع المسابقة.

ملاحظة: كل عضو يحق له المشاركة 2 مرة (2 توقعات) في نفس الموضوع.
مثال توضيحي
أتوقع النتيجة روسيا -[ 0 : 0 ]- السعودية
أتوقع النتيجة روسيا -[ 1 : 0 ]- السعودية
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مدة المسابقة
تنطلق المسابقة مع بداية يوم المباراة وتنتهي المسابقة قبل بداية المباراة بدقائق.

الإعلان عن الفائز يكون يكون بعد نهاية المباراة.

شروط المسابقة
1- كل عضو يسمح له بطرح 2 مشاركات (2 توقعات) في رد واحد داخل كل موضوع. // لا يمكن تعديل المشاركة
2- أكثر من (2 توقعات) في نفس المسابقة تلغى المشاركة
3- الفائز له الحق في الجائزة مرة واحدة في اليوم.
4- إختيار الفائز يكون على أساس أول شخص كان توقعه صائب.



جائزة المسابقة هي فليكسي 100دج للفائز + 100 نقطة تميز.

كل يوم لدينا فائز جديد أو أكثر حسب عدد المباريات التي تم اختيارها لهذه المسابقة.
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مسابقات اليوم (2)

 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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#2


أتوقع النتيجة أوروجواي -[ 3 : 1 ]- السعودية

أتوقع النتيجة أوروجواي -[ 3 : 0 ]- السعودية




 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
19 سبتمبر 2009
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من الشرق
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أنثى
#5
اتوقع:الاوروغواي 5\السعودية 1------الاوروغواي 4.....السعودية 0
 
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
30 نوفمبر 2009
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الإقامة
TcHaD
#6
أتوقع النتيجة أوروجواي -[ 6 : 0 ]- السعودية

أتوقع النتيجة أوروجواي -[ 5 : 1 ]- السعودية
 
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