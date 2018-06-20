بن عطية يكشف عن المتسبب في إقصاء المغرب

صنع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربي الحدث بتصريحات مثيرة مباشرة بعد نهاية المباراة التي لعبها أسود الأطلس أمام البرتغال بمناسبة الجولة الثانية من دور المجموعات والتي أقصي على إثر نتيجتها المغاربة من كأس العالم...