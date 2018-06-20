بن عطية يكشف عن المتسبب في إقصاء المغرب

أشــواق 19
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 28 مارس 2010
- المشاركات
- 8,734
- الإعجابات
- 10,552
- النقاط
- 1,156
- الإقامة
- Setif
- الجنس
- أنثى
صنع مهدي بن عطية، مدافع المنتخب المغربي الحدث بتصريحات مثيرة مباشرة بعد نهاية المباراة التي لعبها أسود الأطلس أمام البرتغال بمناسبة الجولة الثانية من دور المجموعات والتي أقصي على إثر نتيجتها المغاربة من كأس العالم...
حيث اتهم أطرافا بمحاولة تحطيم المنتخب المغربي قبل حتى انطلاق المنافسة، حيث قال: "لن أذكر الأسماء، لكن بعض الأشخاص المقربين جدا من المنتخب أرادوا بكل الطرق عرقلتنا، وظلوا طيلة الفترة الماضية يصفوننا بالأطفال المدللين الذين يحصلون على كل شيء ويؤكدون أننا لا نستحق التواجد في المونديال، للأسف لم نكن موفقين للرد عليهم بنتيجة إيجابية لكننا أظهرنا لهم وللجميع أننا نحب هذا القميص ونلعب بشجاعة من أجل تمثيله أحسن تمثيل، لقد وقفنا الند للند أمام البرتغال ولعبنا مباراة كبيرة ولاعب مثل بوصوفة رغم قصر قامته إلا أنه كان ينافس لاعبين آخرين أطول منه بكثير ويتفوق عليهم، اشكر الشعب المغربي الذي ساندنا بقوة وأعتذر منهم على هذا الإقصاء المبكر''.