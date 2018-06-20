طرائف نحوية

السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 ماي 2016
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ذكر
#1
كان لأحد النحويين جارية، وكان شديداً في معاملتها، وقدر الله أن تنكسر جرة النحوي بين يدي جاريته؛ حيث انزلقت منها حينما همت لملئها من البحيرة، فارتعدت وخافت من مواجهة سيدها النحوي، إلى أن اهتدت إلى حيلة نحوية تحد من عقوبتها، إذ قالت لسيدها: مولاي. ألا يجب الكسر حين يلتقي ساكنان، قال: بلى، قالت: وكذلك فعلت. قال: كيف ذلك؟ قالت: لقد ذهبت إلى البحيرة فوجدتها ساكنة لا يتحرك ماؤها، وكانت الجرة في يدي ساكنة كذلك، فرأيت أن الجرة الساكنة ستلتقي بالبحيرة الساكنة، لذا قمت بكسرها منعا لالتقاء الساكنين!
فضحك سيدها وعجب لفطنتها وعفا عنها.

- قال ابن مالك في (الألفية):
إن ساكنان التَقَيَا اكسر ما سبق
وإن يكنْ ليْنا فحذفه استحق (أي حرف لين).
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
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فرنسا الجزائر وطني
#2
هههه ذكية هذه الجارية عاشرته فأصبحت في النحو داهية
بارك الله فيك على الطرفة والفائدة التي فيها
جزاك الله خيرا
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
27 ماي 2016
المشاركات
5,466
الإعجابات
17,198
النقاط
1,511
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#3
قال حلم كبير:
هههه ذكية هذه الجارية عاشرته فأصبحت في النحو داهية
بارك الله فيك على الطرفة والفائدة التي فيها
جزاك الله خيرا
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وفيك بارك الله
إنه دهاء العرب
أمين
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
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قسنطينة
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#4
السلام عليكم
جمييل :giggle:
تعجبني كثيرا طرائف كهذه
فيها فائدة وعبرة
شكر على الموضوع الجميل
تحيات​
 
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