حجز تنفيذي ما للمدين لدى الغير ..على كل اسهمه في شركة مساهما

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#1
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#1
وقع حجز تنفيذى على مساهم في شركة مساهمة على كل ما يملكه من اسهم .
سؤال:1 .هل المساهمين الباقين يطالبون بجمعية عامة غير عادية للمصادقة على تخفيض راسمال الشركة لتسوية وضعية راسمال الحقيقي وبعدها يتم تعديل القانون الاساسي ؟؟
سؤال:2 هل ملف تسوية راس مال الشركة يوضع تحت تصرف العدالة للفصل فيه مرة ثانية ؟؟؟؟- وشكرا لكم اساتذتي.
 
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