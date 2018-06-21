الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبع

هذه حكم أعجبتني فقمت بنقلها



1-ما اكتسب أحد أفضل من عقل يهديه إلى هدى. ويرده عن ردى

2-قال المهلب بن أبي صفرة: عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بفعاله

3-قيل: السخي قريب من الله قريب من الناس. قريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار

4-من ظريف كلام نصر بن سيار: كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. وكل شيء يرخص إذا كثر إلا الأدب فإذا كثر غلا

5-قال أنو شروان: المروة أن لا تعمل عملاً في السر تستحي منه في العلانية

6-قال بعض الحكماء: إن العلماء سرج الأزمنة. كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره (وله) 28 قال علي بن أبي طالب: ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه

7-ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا

8-قيل :ما هو الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقاً. قال: مدح الإنسان نفسه

9-قال ابن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام. وراحة النفس في قلة الآثام. وراحة القلب في قلة الاهتمام. وراحة اللسان في قلة الكلام

10-قال أفلاطون الحكيم: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده. فإن الناس لا يسألون في كم فرغ. وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته