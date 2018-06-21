حكم

السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
27 ماي 2016
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الإعجابات
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أرض الوطن
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ذكر
#1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبع
هذه حكم أعجبتني فقمت بنقلها

1-ما اكتسب أحد أفضل من عقل يهديه إلى هدى. ويرده عن ردى
2-قال المهلب بن أبي صفرة: عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بفعاله
3-قيل: السخي قريب من الله قريب من الناس. قريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار
4-من ظريف كلام نصر بن سيار: كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر إلا المصيبة فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. وكل شيء يرخص إذا كثر إلا الأدب فإذا كثر غلا
5-قال أنو شروان: المروة أن لا تعمل عملاً في السر تستحي منه في العلانية
6-قال بعض الحكماء: إن العلماء سرج الأزمنة. كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره (وله) 28 قال علي بن أبي طالب: ما آتى الله تعالى عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه
7-ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا
8-قيل :ما هو الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقاً. قال: مدح الإنسان نفسه
9-قال ابن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام. وراحة النفس في قلة الآثام. وراحة القلب في قلة الاهتمام. وراحة اللسان في قلة الكلام
10-قال أفلاطون الحكيم: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده. فإن الناس لا يسألون في كم فرغ. وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته
 
آخر تعديل:
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
27 ماي 2016
المشاركات
5,482
الإعجابات
17,225
النقاط
1,511
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#2
11-مثل الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل أعمى بيده سراج يستضئ به غيره وهو لا يراه
12-قال عامر بن عبد القيس إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت في القلب. وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان
13-قال الأصمعي: سمعت بعض العرب يقول: الفقر في الوطن غربة. والغنى في الغربة وطن. وقال آخر: اختر وطناً ما أرضاك. فإن الحر يضيع في بلده ولا يعرف قدره 14-قيل: عشرة تقبح في عشرة. ضيق الصدر في الملوك. والعذر في الأشراف. والكذب في القضاة. والخديعة في العلماء. والغضب في الأبرار. والحرص في الأغنياء. والسفه في الشيوخ. والمرض في الأطباء. والتهزؤ في الفقراء. والفخر في من لا آل له
15-نظر فيلسوف إلى غلام حسن الوجه يتعلم العلم فقال: أحسنت إن قرنت بحسن خلقك حسن خلقك
16-أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره. وأقواهم من قوي على غضبه. وأصبرهم من ستر فاقته. وأغناهم من قنع بما تيسر له
17-قيل: كان قس بن ساعدة يفد على قيصر زائراً فيكرمه ويعظمه. فقال له قيصر: ما أفضل العلم. قال: معرفة الإنسان نفسه. قال: وما أفضل العقل. قال: وقوف المرء عند علمه. قال: فما المال. قال: ما قضي بحقٍ
18-قال حكيم: من ذا الذي بلغ مقاماً جسيماً فلم يبطر. واتبع الهوى فلم يعطب. وطلب إلى اللئام فلم يهن. وواصل الأشرار فلم يندم. وصحب السلطان فدامت سلامته
19-قال حكيم لآخر: يا أخي كيف أصبحت. قال: أصبحت وبنا من نعم الله ما لا تحصيه مع كثير ما نعصيه. فما ندري أيهما نشكر. أجميل ما ينشر أو قبيح ما يستر
20-لا تحمل على يومك هم سنتك. كفاك كل يوم ما قدر لك فيه. فإن تكن السنة من عمرك فإن الله سبحانه سيأتيك في كل غدٍ جديد بما قسم لك. وإن لم تكن من عمرك فما همك بما ليس لك
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
27 ماي 2016
المشاركات
5,482
الإعجابات
17,225
النقاط
1,511
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#4
قال Queen Fati:
رووووووعة
كلمات في قمة الروعة وغاية في المعنى
شكراااااا​
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العفو
شكرا لك على المرور العطر
الأروع مرورك
تحيتي
 
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