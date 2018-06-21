دعوة اعرابي

مات والده

ولم يأتِ احد ليمشي في جنازته…

فجره ابنه الى الصحراء ليدفنه..

فرآه اعرابي يرعى الغنم..

فاقبل عليه.. وسأله اين الناس؟

لم تدفن اباك وحدك؟

فما شاء الابن ان يفضح اباه..

وظل يردد: لا حول ولا قوة الا بالله.



فهم الاعرابي.. ومد يده يساعد الابن ليدفن اباه..

ثم رفع يده الى السماء وظل يدعو في سره..

ثم ترك الابن وغادر الى غنمه..



وليلتها.. حلم الابن بأبيه.. ورآه ضاحكا مستبشرا

في الفردوس الاعلى.. فتساءل من الدهشة:

ما بلغك يا ابي هذه المنزلة؟ فقال: ببركة دعاء الاعرابي.



واصبح الابن يبحث عن الاعرابي في لهفة..

ومشط الصحراء كلها حتى وجده.. فامسك بتلابيبه يصيح:

سألتك بالله ما دعوت لوالدي على قبره؟

فقد رأيته في الفردوس الاعلى..

هنا.. اجابه الاعرابي: يا ولدي..

لقد دعوت الله دعوة العبد الذليل.. وقلت له:

اللهم.. اني كريم.. اذا جاءني ضيف اكرمته..

وهذا العبد ضيفك.. وانت اكرم الاكرمين!!



إذن ليست الذرية.. وليست الاموال..

وليست كثرة الاعمال الصالحة.. فقط

انما هي صدق العهد مع الله..

من اي باب تشاء.. وبأي عمل تتقن

قال الحسن البصري رحمه الله:-

( تواصلوا مع أصحابكم فالصاحب الوفيّ مصباح مضيء ، قد لا تدرك نُوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا)

اللهم ارزقنا من الخير اوفره ومن العفو اعظمه ومن العمر اجمله...

اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الامور

،، اللهم امين ،،