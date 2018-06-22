تصريحات غاضبة من سيميوني بعد السقوط المدوي للتانجو

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أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المديرالفني لأتلتيكو مدريد، عن حزنه، عقب خسارة منتخب بلاده، أمام نظيره الكرواتي، بثلاثية نظيفة، في كأس العالم.





ونشرت صحيفة "أوليه"، مكالمة مسربة للمدرب الأرجنتيني مع مساعده، قال فيها

"ما حدث منذ 4 سنوات، يتكرر الآن، سوء الإدارة ولا يوجد قائد من الاتحاد أو من الأشخاص المسئولين"

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وأضاف

"أرى فريق تائه، المنتخب في حالة سيئة ولكنه الأرجنتين، أتمنى ألا أكون على خطأ، سنتأهل لأن نيجيريا ستفوز على أيسلندا"