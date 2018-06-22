Salah eddin
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تصريحات غاضبة من سيميوني بعد السقوط المدوي للتانجو
أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المديرالفني لأتلتيكو مدريد، عن حزنه، عقب خسارة منتخب بلاده، أمام نظيره الكرواتي، بثلاثية نظيفة، في كأس العالم.
ونشرت صحيفة "أوليه"، مكالمة مسربة للمدرب الأرجنتيني مع مساعده، قال فيها "ما حدث منذ 4 سنوات، يتكرر الآن، سوء الإدارة ولا يوجد قائد من الاتحاد أو من الأشخاص المسئولين".
وأضاف "أرى فريق تائه، المنتخب في حالة سيئة ولكنه الأرجنتين، أتمنى ألا أكون على خطأ، سنتأهل لأن نيجيريا ستفوز على أيسلندا".
وتابع سيميوني "من الواضح أن اللاعبين ينتقدون أنفسهم ويوجهون أصابع اللوم لهم، داخل غرف خلع الملابس".
وعن خطأ حارس المرمى كاباييرو، أوضح "الحارس فعلها من قبل، ضد إسبانيا وإيطاليا، ولكن الكرة ذهبت بجوار المرمى، قلت لك من المؤسف أنها لم تدخل وقتها، ليعلموا خطورة هذا الخطأ في كأس العالم".
وأتم " ليونيل ميسي جيد جدا، ولكنه لا يلعب مع لاعبين رائعين، والسؤال الذي أوجهه لك، إذا كان عليك الاختيار بين ميسي ورونالدو لفريق عادي، أيهما ستختار؟".