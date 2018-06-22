أحمد مجاهد: تذاكر مباراة مصر والسعودية متاحة حتى الآن

اكَّد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والمتحدث باسمه أنَّ تذاكر مباراة مصر والسعودية، المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، بمدينة فولجاجراد، ضمن مونديال روسيا، لا تزال متاحة، لمن يحتاجها.



وقال مجاهد، أنَّ إدارة البعثة، مستمرة، في فتح باب الحصول على التذاكر، من خلال مقرها في مدينة المباراة، اعتبارًا من الغد، لدى وصولها إلى هناك، كما حدث تمامًا في المباراتين السابقتين.



ونوه مجاهد، بأنَّ الباب سيظل مفتوحًا للتذاكر، حتى موعد المباراة، كاشفًا أن حصة مصر من تذاكر مباراتي أوروجواي وروسيا، لم تنفد، ولا تزال متبقية مع إدارة البعثة، التي تنوي تقديم كشف بما تسلمته والمباع منها بأرقامها، وستعلن عنه، فور انتهاء البطولة.





وقال مجاهد، إن الاتحاد الدولي، سبق وأعلن استعداده لإعادة ثمن التذاكر لأصحابها الراغبين في ذلك، إذا تمكنت من إعادة بيعها وخصم نسبة 10 بالمئة من قيمتها.

