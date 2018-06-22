صحيفة روسية: البريطانيون يطلبون من الفيفا اجراء اختبارات المنشطات للاعبي روسيا

choayb1987
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 4 ماي 2018
- المشاركات
- 557
- الإعجابات
- 459
- النقاط
- 463
- الإقامة
- algerie
- الجنس
- ذكر
الصحافة البريطانية تصطاد في انتصارات الروس
Британская пресса ищет подвох в победах россиян
هذا هو عنوان الجريدة الروسية التي قالت إن الصحافة البريطانية تقصد صحيفة التلغراف طلبت من الفيفا اجراء اختبار المنشطات للاعبي روسيا
واعقبت في صفحتها أن الفيفا رفضت الطلب بحجة انها لاتقوم بالتعليق على الإختبارات خلال المباريات
كما اشارت الصحيفة لاستئناف المنتخب المصري في التحكيم الذي ظلمهم حسب اعتقادهم
إضغط هنا لتحول إلى موقع الصحيفة
عذرا على الترجمة الركيكة .لانه ليست لدي الخبرة في الترجمة ههههههه