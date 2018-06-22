صحيفة روسية: البريطانيون يطلبون من الفيفا اجراء اختبارات المنشطات للاعبي روسيا

Британская пресса ищет подвох в победах россиян

عذرا على الترجمة الركيكة .لانه ليست لدي الخبرة في الترجمة ههههههه

الصحافة البريطانية تصطاد في انتصارات الروسهذا هو عنوان الجريدة الروسية التي قالت إن الصحافة البريطانية تقصد صحيفة التلغراف طلبت من الفيفا اجراء اختبار المنشطات للاعبي روسياواعقبت في صفحتها أن الفيفا رفضت الطلب بحجة انها لاتقوم بالتعليق على الإختبارات خلال المبارياتكما اشارت الصحيفة لاستئناف المنتخب المصري في التحكيم الذي ظلمهم حسب اعتقادهم