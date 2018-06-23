[ مدخل ]

أيتُها العطوف يا أسطورة عشقي ،

يداكِ الرحيمة ، وقلبُكِ الرقيق

يزجرون الوجع وينهرون البؤس عن قلبي ،

بِـ وجودكِ أقف شامخة لا يُحركُني شيء .

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جنتي أنتِ ، و ملهمتي و ملاذي عندما تقسو علي الحياة ،

بِـ دونكِ سَ ألتصقُ بِـ الأرض وأتيمم بِـ رمال المُذنبين .



تُربكني الحياة ، وتستبدُ بِـ قلبي

فَـ لا أجدُ سواكِ يحتويني ويدحرُ الوجع عني . .



أكونُ هشة و مشاعري تذروها الرياح

فَـ لا أجدُ سواكِ يُلملِمني و ويجعلُني صلبة . .



أنا طفلتكِ مهما بلغت من الكبَرِ عتيا

وأنا خادمتكِ مهما بلغتُ من المكانة سويا



أُمَّاهُ . .

خذيني لِـ صدرك وقبليني فَـ حنانكِ لا يزول و نبضكِ كَـ الماء الزلول



أُمَّاهُ . .

أخافُ عليكِ من وعثاء الحياة ، وكآبة الشعور

أدعي الله بِـ أن لا أعيش بِـ دونك .





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