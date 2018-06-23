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[ مدخل ]
أيتُها العطوف يا أسطورة عشقي ،
يداكِ الرحيمة ، وقلبُكِ الرقيق
يزجرون الوجع وينهرون البؤس عن قلبي ،
بِـ وجودكِ أقف شامخة لا يُحركُني شيء .
--
أيتُها العطوف يا أسطورة عشقي ،
يداكِ الرحيمة ، وقلبُكِ الرقيق
يزجرون الوجع وينهرون البؤس عن قلبي ،
بِـ وجودكِ أقف شامخة لا يُحركُني شيء .
--
جنتي أنتِ ، و ملهمتي و ملاذي عندما تقسو علي الحياة ،
بِـ دونكِ سَ ألتصقُ بِـ الأرض وأتيمم بِـ رمال المُذنبين .
تُربكني الحياة ، وتستبدُ بِـ قلبي
فَـ لا أجدُ سواكِ يحتويني ويدحرُ الوجع عني . .
أكونُ هشة و مشاعري تذروها الرياح
فَـ لا أجدُ سواكِ يُلملِمني و ويجعلُني صلبة . .
أنا طفلتكِ مهما بلغت من الكبَرِ عتيا
وأنا خادمتكِ مهما بلغتُ من المكانة سويا
أُمَّاهُ . .
خذيني لِـ صدرك وقبليني فَـ حنانكِ لا يزول و نبضكِ كَـ الماء الزلول
أُمَّاهُ . .
أخافُ عليكِ من وعثاء الحياة ، وكآبة الشعور
أدعي الله بِـ أن لا أعيش بِـ دونك .
بِـ دونكِ سَ ألتصقُ بِـ الأرض وأتيمم بِـ رمال المُذنبين .
تُربكني الحياة ، وتستبدُ بِـ قلبي
فَـ لا أجدُ سواكِ يحتويني ويدحرُ الوجع عني . .
أكونُ هشة و مشاعري تذروها الرياح
فَـ لا أجدُ سواكِ يُلملِمني و ويجعلُني صلبة . .
أنا طفلتكِ مهما بلغت من الكبَرِ عتيا
وأنا خادمتكِ مهما بلغتُ من المكانة سويا
أُمَّاهُ . .
خذيني لِـ صدرك وقبليني فَـ حنانكِ لا يزول و نبضكِ كَـ الماء الزلول
أُمَّاهُ . .
أخافُ عليكِ من وعثاء الحياة ، وكآبة الشعور
أدعي الله بِـ أن لا أعيش بِـ دونك .
--
[ مخرج ]
الأُم إن فُقِدتْ توشحت الدنيا بِـ السواد ،
و أُغلقتْ أبواب الجنان ، و ثكلتنا الأنسُ والجان ،
أستغلوا وجودهم فَـ الحياةُ فانية .
[ مخرج ]
الأُم إن فُقِدتْ توشحت الدنيا بِـ السواد ،
و أُغلقتْ أبواب الجنان ، و ثكلتنا الأنسُ والجان ،
أستغلوا وجودهم فَـ الحياةُ فانية .