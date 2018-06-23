





إمانويل بيتي : ميسي يجب أن يشعر بالخجل





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أكد الفرنسي إيمانويل بيتي، لاعب برشلونة الأسبق والمنتخب الفرنسي، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يجب أن يشعر بالخجل، وذلك بعد خسارة منتخب بلاده بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكرواتي، ضمن منافسات كأس العالم 2018.





وقال بيتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "ميسي يجب أن يشعر بالخجل بدلاً من السير ورأسه إلى الأسفل بدون رد فعل، عندما لا تسير الأمور بشكل جيد فهو لا يعرف كيف يتصرف".





وأضاف: "أعتقد أن عليه أن يتدارك الأمور أكثر قليلاً، ذلك يحدث مع البارسا وشاهدنا ذلك في دوري الأبطال ونرى ذلك الآن مع المنتخب".