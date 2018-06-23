أحمد حجازي يعود للتدريبات الجماعية

أدى المنتخب المصري، صباح اليوم السبت، تدريبه الأخير بمدينة جروزني، التي استضافت معسكره الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، قبل أن يتوجه عصر اليوم، إلى مدينة فولجاجراد، التي تحتضن لقائه الأخير أمام نظيره السعودي، الإثنين المقبل.



وشارك في مران اليوم، أحمد حجازي، بعد أن أدى أمس، تدريبات فردية لشعوره ببعض الإجهاد، فيما لم يتمكن عمر جابر من المشاركة الجماعية، واكتفى بالتدريبات الفردية.



ويتبقى للمنتخب الوطني، حصة تدريبية أخيرة، قبل لقاء السعودية، على ملعب فولجاجراد أرينا، الذي يحتضن اللقاء، يسبقه المؤتمر الصحفي لهيكتور كوبر، المدير الفني للفريق، والقائد عصام الحضري.

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