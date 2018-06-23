شغل يدوي من دلو مشاركتي في فعالية صيفنا ابداع

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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حبيت نشارككن حبيباتي في فعالية صيفنا ابداع
بهذا الشغل اليدوي من صنع يديا
محاولة منا لاحياء نشاط منتديات عالم المرأة من جديد
فكرة شغل يدوي بسيط
الأدوات :
مقص
شريط لاصق
قطعة قماش
أقوم بقص الدلو وازالة الجزء العلوي
أقوم بتعديل الحافة بواسطة مكواة
أزين الحافة بالشريط وازين الدلو من الداخل ايضا
والصق قطعة القماش
خبيت فيها الكوسميتيك
وخدمتها بفكرة اخرى ايضا على شكل سلة صغيرة للاغراض
اتمنى ان تعجبكم الفكرة البسيطة