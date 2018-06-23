شغل يدوي من دلو مشاركتي في فعالية صيفنا ابداع

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
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حبيت نشارككن حبيباتي في فعالية صيفنا ابداع

بهذا الشغل اليدوي من صنع يديا :love:
محاولة منا لاحياء نشاط منتديات عالم المرأة من جديد

فكرة شغل يدوي بسيط

الأدوات :
مقص
شريط لاصق
قطعة قماش



أقوم بقص الدلو وازالة الجزء العلوي
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أقوم بتعديل الحافة بواسطة مكواة

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أزين الحافة بالشريط وازين الدلو من الداخل ايضا
والصق قطعة القماش


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خبيت فيها الكوسميتيك
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وخدمتها بفكرة اخرى ايضا على شكل سلة صغيرة للاغراض

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اتمنى ان تعجبكم الفكرة البسيطة

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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم اختي ام ياسمين
شكرا على الفكرة البسيطة و الرائعة
يعني بدل ما نرموه نديروه حاجة اخرى نخبوا فيها اغراضنا
مشكورة حبيبتي
 
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