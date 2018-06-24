احكي طفولتك في 5 اسطر

رؤوف المستقبل ب
::منشط كأس العالم 2018::
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- 29 نوفمبر 2017
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- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
والحمد لله رب العالمين
ولا عدوان الا على الظالمين
اما بعد اعضاء اللمة الكرام هاهي الصفحات تعيد نفسها فمعي سآخذكم الى 10 سنين مرت او اكثر ليتذكر كل واحد منا طفولته الاليمة ، السعيدة ، الرفاهية ...
وعلى ضوى العبارة :
البراءة تختال بصمت .......... وتختصب في سكون
افتح لكم هذا الموضوع الذي سيرفه عنكم ويجعلكم تعودون بذاكرتكم وتروون لنا قصص الذكريات
شروووط الموضوع :
1- يجب ان لا تقل المشاركة 5 اسطر
2- الاحترام المتبادل بين الاعضاء
اتمنى ان لا يكون الموضوع مكررا
بقلم العضو رؤوف المستقبل ب
ملاحظة : الموضوع ليس منقول
والحمد لله رب العالمين
ولا عدوان الا على الظالمين
اما بعد اعضاء اللمة الكرام هاهي الصفحات تعيد نفسها فمعي سآخذكم الى 10 سنين مرت او اكثر ليتذكر كل واحد منا طفولته الاليمة ، السعيدة ، الرفاهية ...
وعلى ضوى العبارة :
البراءة تختال بصمت .......... وتختصب في سكون
افتح لكم هذا الموضوع الذي سيرفه عنكم ويجعلكم تعودون بذاكرتكم وتروون لنا قصص الذكريات
شروووط الموضوع :
1- يجب ان لا تقل المشاركة 5 اسطر
2- الاحترام المتبادل بين الاعضاء
اتمنى ان لا يكون الموضوع مكررا
بقلم العضو رؤوف المستقبل ب
ملاحظة : الموضوع ليس منقول
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