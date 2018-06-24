احكي طفولتك في 5 اسطر

ايا مالا ما كان حتى حد

نبدى انا

معايا انا راح ترجعو 6 سنين لورا . كي كنت في عمري 5 سنين . كانت ماما تديني معاها لمدرسة محو الامية واين تقري هيا . بديت اليوم الاول سامط الحال هي تخزر انا ندور نلقى غير لعزايز يا ولدي واش الحبس هاذا.ما تفهمناش هكا .تقري فيهم أ - ب - ت .وانا ميت بالضحك قتلها انا نقرا تحضيري نعرفهم وهوما لا لا .هيا مالا بدات في القسم هاذا لومبيونس . واحد الخطرة يما خرجت من القسم عيطولها انا حسبت كيما في الابتدائي اديتها في روحي طلعت فوق البيرو نضت نغني و نشوف في العزايز يهدرو بيناتهم قلت سير راني عجبتهم

وهوما ثرنيتك راهم ما فاهمين والو واش قاعد ندير

المهم نشفالها كيما اليوم

نزلت من البيرو راح نجري دخلت تحت الطوابل تقولاه جاكيشان واكل يشوفو عندي حسبتهم حارو فيا

المهم وتستمر الاحداث الى غاية نروحو لدار وندي ضربة من عند ماما

ما اروع تلك الايام ​