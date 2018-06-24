احكي طفولتك في 5 اسطر

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط كأس العالم 2018::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,481
الإعجابات
1,806
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمان الرحيم
والحمد لله رب العالمين
ولا عدوان الا على الظالمين
اما بعد اعضاء اللمة الكرام هاهي الصفحات تعيد نفسها فمعي سآخذكم الى 10 سنين مرت او اكثر ليتذكر كل واحد منا طفولته الاليمة ، السعيدة ، الرفاهية ...
وعلى ضوى العبارة :
البراءة تختال بصمت .......... وتختصب في سكون
افتح لكم هذا الموضوع الذي سيرفه عنكم ويجعلكم تعودون بذاكرتكم وتروون لنا قصص الذكريات
شروووط الموضوع :
1- يجب ان لا تقل المشاركة 5 اسطر
2- الاحترام المتبادل بين الاعضاء
اتمنى ان لا يكون الموضوع مكررا
بقلم العضو رؤوف المستقبل ب
ملاحظة : الموضوع ليس منقول
 
آخر تعديل:
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

::منشط كأس العالم 2018::
#2
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,481
الإعجابات
1,806
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#2
ايا مالا ما كان حتى حد
نبدى انا
معايا انا راح ترجعو 6 سنين لورا . كي كنت في عمري 5 سنين . كانت ماما تديني معاها لمدرسة محو الامية واين تقري هيا . بديت اليوم الاول سامط الحال هي تخزر انا ندور نلقى غير لعزايز يا ولدي واش الحبس هاذا.ما تفهمناش هكا .تقري فيهم أ - ب - ت .وانا ميت بالضحك قتلها انا نقرا تحضيري نعرفهم وهوما لا لا .هيا مالا بدات في القسم هاذا لومبيونس . واحد الخطرة يما خرجت من القسم عيطولها انا حسبت كيما في الابتدائي اديتها في روحي طلعت فوق البيرو نضت نغني و نشوف في العزايز يهدرو بيناتهم قلت سير راني عجبتهم
وهوما ثرنيتك راهم ما فاهمين والو واش قاعد ندير
المهم نشفالها كيما اليوم
نزلت من البيرو راح نجري دخلت تحت الطوابل تقولاه جاكيشان واكل يشوفو عندي حسبتهم حارو فيا
المهم وتستمر الاحداث الى غاية نروحو لدار وندي ضربة من عند ماما
ما اروع تلك الايام
 
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