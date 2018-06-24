السحور طريقة جديدة للغش في البكالوريا

السلام عليكم ورحمة الله

في العالم المتطور تجدهم يبحثون عن كل جديد فيمجال الصناعة أو العلم وذلك من أجل التطور والمضي قدما للأمام لمواكبة الدول المتطورة ويسعون للإكتشاف والإختراع

وأما مايحدث في الجزائر فإنك تسمع الجديد فيما يجعل عقلك محتار

وفي هذه الأيام ومع احتمحان البكالوريا تجد الطلبة يبحثون عن آخر صيحات طرق الغش

وماحدث في ولاية بلعباس في إحدى الثانويات لايصدق فقد وجد احد الأاساتذة جدول سحور موضوع في درج المكتب

أثناء إجراء امتحان البكالوريا لاحول ولاقوة إلا بالله ماهذا؟

علما أن الأساتذة الذين كانو يحرسون من قبل كانوا يحسون بالنعاس والإرهاق والتثاؤب في القسم حتى اكتشفها أحد الأساتذة

أنظرو أين وصل الغباء بالطلبة

ولم يصل بهم الحد إلى هذا فقد كنت عندما أحرس لما أدخل القسم يتراجني التلاميذ ان أتركهم يغشون

هل ذهب الحياء حتى أصبحوا لايستحيون من هذا

والسنة الماضية وجد صديق تلميذة متحجبة ناقلة في يدها

أين الهمة والخوف من الله؟ ​

وأنتم مارأيكم؟ إليكم الخط