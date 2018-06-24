السلام عليكم ورحمة الله



جديد بينكم احترت أي شيء أنتقيه لكم^^

اليكم إحدى كتاباتي لعلها تعجبكم

وسيكون لكم شيء من الحصريات باذن الله





منظار الجمال ذاك الشيء العجيب!!

الذي لايفهم معنى الضباب؟

سمعت أنه لايظهر السحاب!!

لا يظهر دمعا ولا هما ولايفتح للحزن باب...

فنان في نحت الابتسامة وبارع في ردهم أحباب...



دلوني عليه فقد بدت وجوههم شاحبة!!

دلوني عليه فقد غيرو الجميل بالشائبة!!

صرت أرتعب من تلك الملامح الغادرة!!



لم أعد مفضلهم ولاعزيزهم...

لم أعد شوقهم ومتنفسهم...

لم أعد تفكيرهم !



اني لاأرى سحر عيونهم؟!!

ولاراحة حضورهم!!

ولاابتسامة روحهم!!



ألا يعرف أحدا مكان ذاك الساحر العجيب؟

لاأود مجددا أن أخيب.

لاأريد في سعادتي أن أصيب.



صاحب الريشة.