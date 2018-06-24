Ma$Ter
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حكم بيع البطيخ ( الدلاع🍉) بالسكين (بالموس)
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
.... لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح ؟
نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب🍉 يفتح واحدة منها ، وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء ، أي : جيدة ، فهذا يشبه بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه ؟ الظاهر له أن يرجع ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي ، كأن هذا البائع يقول للناس : إن هذا الحبحب على هذا الشكل .
انظر / الشرح الممتع – م8- ص 184-
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
.... لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح ؟
نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب
انظر / الشرح الممتع – م8- ص 184-