حكم بيع البطيخ ( الدلاع 🍉) بالسكين (بالموس)

Ma$Ter

Ma$Ter

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#1
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#1
حكم بيع البطيخ ( الدلاع
🍉) بالسكين (بالموس)

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
.... لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح ؟
نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب
🍉 يفتح واحدة منها ، وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء ، أي : جيدة ، فهذا يشبه بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه ؟ الظاهر له أن يرجع ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي ، كأن هذا البائع يقول للناس : إن هذا الحبحب على هذا الشكل .

انظر / الشرح الممتع – م8- ص 184-
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
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#2
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك خيرا
وجعلها في ميزان حسناتك
تحياتي​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
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#3
بارك الله فيك اخي حكيم و نفع بك
هذا الأمر شائع جدا في مجتمعنا
جزاك الله خيرا
 
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