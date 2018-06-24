حكم بيع البطيخ ( الدلاع 🍉) بالسكين (بالموس)

حكم بيع البطيخ ( الدلاع

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

انظر / الشرح الممتع – م8- ص 184-

.... لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخة ، وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح ؟نقول : نعم يصح ؛ لأن هذه صفقة معينة ، فيوجد بعض الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب🍉 يفتح واحدة منها ، وينشرها أمام الناس، فيراها الناس حمراء ، أي : جيدة ، فهذا يشبه بيع الأنموذج ، فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه ؟ الظاهر له أن يرجع ، وهذا وإن لم يكن شرطاً لفظيّاً فهو شرط فعلي ، كأن هذا البائع يقول للناس : إن هذا الحبحب على هذا الشكل .