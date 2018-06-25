لسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 500$ دولار للبيع على بنك بايونير مقابل DZD 180 دينار للدولار الواحد ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 90000 دج
سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)
اقل مبلغ للحجز 50$
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 24 ساعة) ثم أرسل بيانات CCP لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ CCP تقوم بوضع الإثبات (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) و إرسال بيانات الدفع (email) الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
3 - تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
شكرا لكم.
متوفّر مبلغ 500$ دولار للبيع على بنك بايونير مقابل DZD 180 دينار للدولار الواحد ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 90000 دج
سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
الإثبات في المرفقات
يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)
اقل مبلغ للحجز 50$
طريقة التعامل:
1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 24 ساعة) ثم أرسل بيانات CCP لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.
2 - بعد إرسال المال للـ CCP تقوم بوضع الإثبات (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) و إرسال بيانات الدفع (email) الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .
3 - تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
شكرا لكم.
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