لسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهمتوفّر مبلغ 500$ دولار للبيع على بنك بايونير مقابل DZD 180 دينار للدولار الواحد ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 90000 دجسعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )مصدر الأموال: أعمال حرّةالعمولة: 00%الإثبات في المرفقاتيرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)اقل مبلغ للحجز 50$طريقة التعامل:1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 24 ساعة) ثم أرسل بيانات CCP لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.2 - بعد إرسال المال للـ CCP تقوم بوضع الإثبات (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) و إرسال بيانات الدفع (email) الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .3 - تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.شكرا لكم.