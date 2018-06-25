░▒▓███► استفساراتكم حول الأولى ثانوي هنا ◄███▓▒

اكرام براءة

اكرام براءة

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
12 أفريل 2016
المشاركات
1,765
الإعجابات
2,921
النقاط
71
الإقامة
عالمنا البائس
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله

مبارك لجميع الناجحين
نسأل الله أن يوفقكم في مساركم الدراسي المتبقي
و يملأ حياتكم أفراحا

فتحت هذا الفضــــاء ليكون مختصر أسئلتكم ، استفساراتكم، هواجسكم ،احساسكم ، طلب للنصائح ....... الخ
سأعمل قدر الإمكان على أن أرفع من عزيمتكم
أنا هنا لأقوم بالاجابة عليكم في أي وقت


لا تبخلوا علينا بالدعاء الصالح
 
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