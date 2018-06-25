░▒▓███► استفساراتكم حول الأولى ثانوي هنا ◄███▓▒

اكرام براءة
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السلام عليكم و رحمة الله
مبارك لجميع الناجحين
نسأل الله أن يوفقكم في مساركم الدراسي المتبقي
و يملأ حياتكم أفراحا
فتحت هذا الفضــــاء ليكون مختصر أسئلتكم ، استفساراتكم، هواجسكم ،احساسكم ، طلب للنصائح ....... الخ
سأعمل قدر الإمكان على أن أرفع من عزيمتكم
أنا هنا لأقوم بالاجابة عليكم في أي وقت
لا تبخلوا علينا بالدعاء الصالح
مبارك لجميع الناجحين
نسأل الله أن يوفقكم في مساركم الدراسي المتبقي
و يملأ حياتكم أفراحا
فتحت هذا الفضــــاء ليكون مختصر أسئلتكم ، استفساراتكم، هواجسكم ،احساسكم ، طلب للنصائح ....... الخ
سأعمل قدر الإمكان على أن أرفع من عزيمتكم
أنا هنا لأقوم بالاجابة عليكم في أي وقت
لا تبخلوا علينا بالدعاء الصالح