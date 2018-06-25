قهوتكم اليوم عند هدوء المطر لعيد الفطر المبارك 1439-2018 (مشاركتي في المسابقة)

هدوء المطر
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السلآم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وآش راكم إن شاء الله راكم كامل لاباس
bon اليوم رآني عارضتكم تشربوا القهوة عندي بمناسبة عيد الفطر المبآرك
علآبالي راني روطار شويا بصح درت حساب الناس لي كانت تصوم في أيام الصابرين باش تحضروا كامل
مرحبا بيكم تفضلوا
بسم الله
نبدآو بالقاطو
هذا المقروط سلطآن المائدة
البقلآوة
قاطو النقاش
الكروكي
المحقن
وهذا التشاراك وقاطو محشو بالحلقوم
ضرك نروحوا لسنيوة التاي
وسنيوة القهوة والحليب
إن شاء الله عجبتكم القعدة عندنا
نورتونا بزيآرتكم، بصحتكم
في أمان الله.
وآش راكم إن شاء الله راكم كامل لاباس
bon اليوم رآني عارضتكم تشربوا القهوة عندي بمناسبة عيد الفطر المبآرك
علآبالي راني روطار شويا بصح درت حساب الناس لي كانت تصوم في أيام الصابرين باش تحضروا كامل
مرحبا بيكم تفضلوا
بسم الله
نبدآو بالقاطو
هذا المقروط سلطآن المائدة
البقلآوة
قاطو النقاش
الكروكي
المحقن
وهذا التشاراك وقاطو محشو بالحلقوم
ضرك نروحوا لسنيوة التاي
وسنيوة القهوة والحليب
إن شاء الله عجبتكم القعدة عندنا
نورتونا بزيآرتكم، بصحتكم
في أمان الله.
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