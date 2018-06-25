قهوتكم اليوم عند هدوء المطر لعيد الفطر المبارك 1439-2018 (مشاركتي في المسابقة)

السلآم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وآش راكم إن شاء الله راكم كامل لاباس

bon اليوم رآني عارضتكم تشربوا القهوة عندي بمناسبة عيد الفطر المبآرك

علآبالي راني روطار شويا بصح درت حساب الناس لي كانت تصوم في أيام الصابرين باش تحضروا كامل

مرحبا بيكم تفضلوا

بسم الله

نبدآو بالقاطو

هذا المقروط سلطآن المائدة

البقلآوة

قاطو النقاش

الكروكي

المحقن

وهذا التشاراك وقاطو محشو بالحلقوم

ضرك نروحوا لسنيوة التاي

وسنيوة القهوة والحليب