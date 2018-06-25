قهوتكم اليوم عند هدوء المطر لعيد الفطر المبارك 1439-2018 (مشاركتي في المسابقة)

هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
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الإعجابات
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الجنس
أنثى
#1
السلآم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وآش راكم إن شاء الله راكم كامل لاباس
bon اليوم رآني عارضتكم تشربوا القهوة عندي بمناسبة عيد الفطر المبآرك
علآبالي راني روطار شويا بصح درت حساب الناس لي كانت تصوم في أيام الصابرين باش تحضروا كامل

مرحبا بيكم تفضلوا

بسم الله
نبدآو بالقاطو

هذا المقروط سلطآن المائدة
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البقلآوة
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قاطو النقاش
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الكروكي
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المحقن
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وهذا التشاراك وقاطو محشو بالحلقوم
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ضرك نروحوا لسنيوة التاي
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وسنيوة القهوة والحليب
4-10.jpg

إن شاء الله عجبتكم القعدة عندنا
نورتونا بزيآرتكم، بصحتكم
في أمان الله.













 

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هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
3,822
الإعجابات
4,371
النقاط
1,416
الجنس
أنثى
#3
قال وقفة صدق:
الله يبارك رايحة نكون أول الحاضرين.بصح هذا قاطو العيد والا عاودتيلنا واحد آخر.
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أهلآ بيك حبيبتي، اتفضلي
لالا هذا قاطو العيد
نورتينا بشوفتك.
 
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