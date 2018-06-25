بونصوااغ لغاليات واش راكم توحشتكم بزاف

اهيه بعد غياب طويل

جيت نعرضكم لعرسي 😁😊😊

حددنا تاريخ لعرس

ان شاء لله فالـ25 جويلية عرس نروح لدارهم

مي فال 14 ندير تصديرتي

لمهم بعد مشاااكل مع دارهم ووصلت بينا باه نفسخو.. ربي كتب نكونو مع بعض.. كاين شي عضوات راهم سامعين بحكايتي وواش صرالي معاه شافوها فالفيس نورمالون ً😕

كيما لاخت امينة ٱميرته نقوله يعطيك صحة ووصلني كلشي مع زهرة ربي يسترك لحبيبة على هدرتك 😍 ونصايحك ..😘

ربي يفرح كل وحدة نشالله ولعقيبة لي مزالو

😘