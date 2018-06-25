السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الرئعون.

أريد أن أستفسركم خاوتي الله يحفظكم و يرضي عليكم الوالدة . أنا في حيرة من أمري ولا أعرف من أين أبدأ

1. أنا عندي دبلوم صيانة الهواتف النقالة وباغي نفتح للروحي بصح راني عارف يخصني فورماسيون على الأقل شهرين باش تكون عندك صورة حسنة في السوق

2. وثاني حاجة راني نخمم في البدأ بالتجارة الالكترونية و ينقص أيضا الخبرة وراس المال (نقدر ندبر راس المال بصح تبقى فالخبرة) الله يجازيكم إلى كاش أخ يتفضل بدروس فهدا المجال