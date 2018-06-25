كلام في غاية الروعة للدكتور عمر عبد الكافي



شخص يخاف من العين...

وفعلا تجده محسود

لماذا؟!



وآخر يتوقع أنه لن ينجح

هذي السنة...

و فعلا لا ينجح !!



و ثالث

تخاف الزوجة من زوجها

أو ولدها يمرض...

وفعلاً يحصل ذلك.



رابع

يخاف من الفقر ..

و غيرها من الأمثلة كثيرة ..



السؤال :

لماذا تخاف الشيء ثم يحصل ؟!

السبب :

قول الله تعالى في الحديث القدسي:

( أنا عند ظن عبدي بي )

هنا ..

لم يقل ربنا جل وعلا:

" أنا عند ( حسن ) ظن ..

وإنما قال :

" أنا عند ظن عبدي بي "

فَمَا الفرق ؟!

حينما نتوقع أن حياتنا ستصبح جميلة ورائعة ،

و ننجح ، و نسمع الأخبار الجيدة ..

فالله يعطينا إياها

.. " وعلى نياتكم ترزقون " ..

( هذا من حسن الظن بالله )

و إذا كنت موسوساً

و دائماً تفكر أنه ستصيبك عين

او مصيبة

و ستواجهك مشكلة

وحياتك كلها ستصبح مآسي وهم ونكد

تأكد أنك ستعيش مثلما أحسست

( هذا من سوء الظن بالله )

لا تتذمر

وتظن السوء

و تقول إني أحسست بذلك

لأن ..

رب العزة والملكوت يقول :

( والظانين بالله ظن السوء

عليهم دائرة السوء )

ولا تنس ..

أن الــلّــه كريم

( بيده الخير )

وهو على كل شيء قدير

كلام جميل اتمنى ان ينتشر بين كل من نعرف