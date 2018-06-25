abou khaled
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كلام في غاية الروعة للدكتور عمر عبد الكافي
شخص يخاف من العين...
وفعلا تجده محسود
لماذا؟!
وآخر يتوقع أنه لن ينجح
هذي السنة...
و فعلا لا ينجح !!
و ثالث
تخاف الزوجة من زوجها
أو ولدها يمرض...
وفعلاً يحصل ذلك.
رابع
يخاف من الفقر ..
و غيرها من الأمثلة كثيرة ..
السؤال :
لماذا تخاف الشيء ثم يحصل ؟!
السبب :
قول الله تعالى في الحديث القدسي:
( أنا عند ظن عبدي بي )
هنا ..
لم يقل ربنا جل وعلا:
" أنا عند ( حسن ) ظن ..
وإنما قال :
" أنا عند ظن عبدي بي "
فَمَا الفرق ؟!
حينما نتوقع أن حياتنا ستصبح جميلة ورائعة ،
و ننجح ، و نسمع الأخبار الجيدة ..
فالله يعطينا إياها
.. " وعلى نياتكم ترزقون " ..
( هذا من حسن الظن بالله )
و إذا كنت موسوساً
و دائماً تفكر أنه ستصيبك عين
او مصيبة
و ستواجهك مشكلة
وحياتك كلها ستصبح مآسي وهم ونكد
تأكد أنك ستعيش مثلما أحسست
( هذا من سوء الظن بالله )
لا تتذمر
وتظن السوء
و تقول إني أحسست بذلك
لأن ..
رب العزة والملكوت يقول :
( والظانين بالله ظن السوء
عليهم دائرة السوء )
ولا تنس ..
أن الــلّــه كريم
( بيده الخير )
وهو على كل شيء قدير
كلام جميل اتمنى ان ينتشر بين كل من نعرف
شخص يخاف من العين...
وفعلا تجده محسود
لماذا؟!
وآخر يتوقع أنه لن ينجح
هذي السنة...
و فعلا لا ينجح !!
و ثالث
تخاف الزوجة من زوجها
أو ولدها يمرض...
وفعلاً يحصل ذلك.
رابع
يخاف من الفقر ..
و غيرها من الأمثلة كثيرة ..
السؤال :
لماذا تخاف الشيء ثم يحصل ؟!
السبب :
قول الله تعالى في الحديث القدسي:
( أنا عند ظن عبدي بي )
هنا ..
لم يقل ربنا جل وعلا:
" أنا عند ( حسن ) ظن ..
وإنما قال :
" أنا عند ظن عبدي بي "
فَمَا الفرق ؟!
حينما نتوقع أن حياتنا ستصبح جميلة ورائعة ،
و ننجح ، و نسمع الأخبار الجيدة ..
فالله يعطينا إياها
.. " وعلى نياتكم ترزقون " ..
( هذا من حسن الظن بالله )
و إذا كنت موسوساً
و دائماً تفكر أنه ستصيبك عين
او مصيبة
و ستواجهك مشكلة
وحياتك كلها ستصبح مآسي وهم ونكد
تأكد أنك ستعيش مثلما أحسست
( هذا من سوء الظن بالله )
لا تتذمر
وتظن السوء
و تقول إني أحسست بذلك
لأن ..
رب العزة والملكوت يقول :
( والظانين بالله ظن السوء
عليهم دائرة السوء )
ولا تنس ..
أن الــلّــه كريم
( بيده الخير )
وهو على كل شيء قدير
كلام جميل اتمنى ان ينتشر بين كل من نعرف