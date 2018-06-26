كيف تقضون العطلة الصيفية ؟



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بانتهاء امتحان شهادة البكالوريا نكون قد ودعنا آخر امتحان في السنة ...بعد شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي واختبارات الجامعة..

هاهم فلذات أكبادنا يتنفسون الصعداء أخيرا ...

يبدأ الآباء والأمهات صراع آخر معهم بعد تعب وعياء المذاكرة والضغط النفسي...

إنها الاجازة نعم ...فكيف يقضي أولادكم هذه الاجازة ياترى....

وكيف تقضي أنت أيتها التلميذ أو الطالب الاجازة ؟

هل فعلا الجزائري يقضي ويستغل عطلة الصيف كما يجب ؟

أنت كأب أو أم ماهو برنامجك للصيف مع عائلتك ؟

شاركونا ناس اللمة بآراءكم