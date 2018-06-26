تقنية الفيديو ال VAR لصالح من وعلى حساب من ؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أثارت طريقة استخدام تقنية الڤار اللتي أضافتها الفيفا مؤخرا في كأس العالم لتكون حدا فاصلا لأخطاء التحكيم اللتي كثيرا ما أطاحت بمنتخبات كثيرة ظلما وأهلت منتخبات كثيرة لا تستحق التأهل في النسخ السابقة من المونديال

وأثارت هذه التقنية جدلا كبيرا وعلامات استفهام كبيرة في النسخة الحالية لان ما رأيناه في بعض المباريات السابقة يثير الشكوك فعلا .. لصالح من تستخدم و لصالح من يتم تطبيقها وعلى حساب من تستخدم هذه التقنية

هل استخدام هذه التقنية كان عادلا في نظركم وهل كان عادلا في حق جميع المنتخبات أم كان ظالما وقاسيا في بعضها !!

وهل استخدام هته التقنية تم على الجميع على حد السواء في نظركم !! أم هناك عنصرية وأفضلية لبعض المنتخبات على حساب أخرى في تطبيقها !!