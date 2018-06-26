*المُفلِس* رسب بسبب *(المعاملات)*

لا بسبب *(العبادات)!*



- وصَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المُفلس بأنه :-



يأتي يوم القيامة ب

- صلاة ٍ ( *عبادات* )

- و صيامٍ ( *عبادات* )

- و زكاةٍ ( *عبادات* )



ملاحظة :- هذا المفلس قد نال درجة *النجاح/المرور* في إمتحان العبادات !!



لكن ماذا عن *المعاملات*

ماذا عن *السلوك!؟*



للإجابة انظر إلى بقية الحديث:



- يأتي وقد: .....



- شتم هذا *(معاملات)*

- وأكل مال هذا *(معاملات)*

- وضرب هذا *(معاملات)*



في ختام الحديث: يُعطى هذا من حسناتِه وهذا من حسناته.. ثم " طُرِح في النار" !



- تجد أن *رسوبه* في *المعاملات* قضى على نجاحه في *العبادات!*



والنتيجة النهائية:

*رسووووب* = طُرِح في النار!



- في المقابل تجد أن الشخص الذي حسُنَ خُلُقُه *(معاملات)* ؛ تجده قد بلغ درجة الصائم القائم *(عبادات)* بحُسن خُلُقِه



أنظر الحديث:

(إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)



- ذلك لأن الشعائر *(العبادات)* لا تستقيم بدون حسن الخلق ، وأن تلك الشعائر إذا لم تُثمر *أخلاقاً* فاضلة فعلى المرء أن يراجع نفسه!!



- أنظر كيف ربط القرآن والسنة بين *العبادات* وحسن الخلق



- الصلاة:

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

(أثمرت سلوكاً)



- الزكاة:

تطهرهم وتزكيهم بها ( أثمرت طهارة نفس وتزكية)



- الصيام:

( من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )

فالعبرة ليست بالجوع والعطش بل بما ينتج من حسن الخُلُق!



- الحج:

( فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج )



- نعم كل العبادات *أثمرت* خُلُقاً حسناً وسلوكاً قويما ..

إنما بعثت لأُتمم مكارم الأخلاق.



- أخيراً ...

( *ما من شيء ٍأثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مِن خُلُقٍ حَسَنٍ* )

اللهم ارزقنا حسن *الخلق* وحسن *العبادة*





موعظةٌ جليلة وجميلة ..