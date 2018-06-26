(سيجعل الله بعد عسر يسر)...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله. بركاته

(سيجعلُ الله بعد عسّرٍ يُسرًا)

عندما تعصُف ريح الألم،

ذكّرها بنسمَات الجبر

كم مرةً كان قلبكَ قاحلًا؛

فأصابه وابلُ الفرح؟

وكم مرةً ذقتَ فقدًا ومرّت عليكَ الليالي ثقيلة

فأعقبَ ذلكَ فجرًا يشعّ أملًا ونصرًا؟

هذا العسر سينجلي، وهذا الشرّ سينكشف!

وستعلم أنّ اللطيف قد دبّر لكَ في باطنه خيرًا

لم تدركه لضعفك وفقرك.

-بإذن الله تعالى- ستحلّ البشائر عمّا قريب؛

فقط..كُن من ربّك قريب