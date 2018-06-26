القناعة...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



خذِ القناعةَ من دنياك وأرض بها ..

واجعل نصيبكَ منها راحة البدن..

وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها..

هل راح منها بغير القطن والكفن



هناك أمور ليست ضرورية ويفهمها الكثير بخلاف الشيء الذي وجدت من أجله

مازال البعض يظن أن السيارة

وسيلة لإظهار المستوى المعيشي و الافتخار و ليست وسيلة للنقل !



مازال البعض يظن أن الملابس

وسيلة للتعالي وإظهار النفس

و ليست مجرد سترة للنفس !



مازال البعض يظن أن المنازل

مكان للتفاخر على الضيوف و لفت الانتباه و ليس مكاناً للعيش !



مازال البعض يحكم على الناس من خلال مظاهرهم

و نسى أن هناك قلب و هناك عقل!



مازال البعض يريد لفت انتباه الناس بأنه أفضل إنسان على وجه الأرض وهو ليس بالأفضل!



نحن نعيش في مجتمع غارق في حُب المظاهر والاهتمام بالقشور .

اللهم اجعل الدنيا دارا للحسنات وممرا لجنه عرضها الارض والسماوات..اللهم آمين. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أسعد الله قلوبكم بالخير