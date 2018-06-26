انا الذي وقفت وحدي عندك ولا احد اقرب مني اليك سوى الله

ارعاك بالدعاء..

و اواجه خيباتك كلما ارادت الاطاحة بك

احمي ظهرك من طعنات الايام

و بيدي العاريتين انفض عنك سموم اليأس التي نفثتها عقارب غدر احبابك الذين صورهم عقلك الجاهل

لا أحد آمن بك سواي ولا احد رأى فيك اسرار الفرح الاي

انا

ومن انا ؟

انا الذي وقعت منك اثناء وقوفي عند عتبة حلمك بالاستقرار

انا الذي نفضتني من يداك الملطختان بآثار انهزامك امام اغراءات رجل ثري

وانا الذي تركته من اجل قصر احتوى كل اشيائك الا ألمك ..

انا الذي لم تحبني ولكني احببتك

من انا يا عزيزتي .. {مرة اخرى }

انا رجل انطفئ اثناء محاولة اضاءة طريقك المنحرف في الحب

انا رجل سلم مقاليد قلبه لك رغم علمه بأنك اسوأ محامي واسوأ قاض



انا رجل اخطأ ثم تراجع عن أخطائه بالكتابة ..



بقلم: حكيم ستوري ​