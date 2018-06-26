تعطل محرك سفينة عملاق فاستعان اصحاب السفينة بجميع الخبراء الموجودين، بحثو عن الخلل لكن دون جدوى . لم يستطع أحد منهم معرفة كيف يصلح ذلك المحرك ..وبعد جهد كبير عثروا على رجل عجوز يعمل في إصلاح السفن منذ أن كان شابا و كان يحمل حقيبة أدوات كبيرة معه،

وعندما وصل باشر في العمل.

فحص المحرك بشكل دقيق، من القمة إلى القاع.

كان هناك اثنان من أصحاب السفينة يراقبونه بحماس وترقب ،

راجين أن يعرف سبب تعطل المحرك ثم إصلاحه.وبعد دقائق

انهى الفحص،ثم ذهب إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة وبهدوء طرق على جزء من المحرك دون اي جهد يذكر.

وفوراً عاد المحرك للحياة وبعناية أعاد المطرقة إلى مكانها.

وقال العجوز : لقد اصلح المحرك !

وبعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز

وكانت عشرة آلاف دولار!!!!

لكن أصحاب السفينة صدموا و هتفوا “ مستحيل هو بالكاد لم يفعل شيئاً ”

ثم كتبوا للرجل العجوز ملاحظة تقول “رجاءاً أرسل لنا فاتورة مفصلة عن العمل.”

أرسل الرجل الفاتورة كالتالي :

الطرق بالمطرقة ……………$1.00

معرفة أين تطرق…………99.00



إنها المعرفة والمهارة وليس الجهد

الجهد مهم، لكن معرفة أين ومتي تبذل الجهد في حياتك هو من يصنع الفرق.