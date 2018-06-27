السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التواصل الاجتماعي ..هذا الفضاء الذي بات جزء لا يتجزء من حياتنا

فايس بوك .. تويتر .. انستغرام ووووو غيرهم كثير

اصبحت هذه المواقع محور حياتنا كل صغيرة وكبيرة من يومياتنا فيها

اصبحنا في عزلة تامة عن الواقع بتنا نراى الوجوه باسمة وعابسة دون سبب

اصبحت هذه المواقع هي السعادة بنسبة للبعض ومهرب للبعض الاخر

ومصدر رزق لفيئة طامحة ..ومهلك لاجيال اتية ...لا نتجاهل سلبياتها ولا نتغاضى

عن الاجابيتها

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