التواصل الاجتماعي

همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
136
الإعجابات
354
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التواصل الاجتماعي ..هذا الفضاء الذي بات جزء لا يتجزء من حياتنا
فايس بوك ..تويتر ..انستغرام ووووو غيرهم كثير
اصبحت هذه المواقع محور حياتنا كل صغيرة وكبيرة من يومياتنا فيها
اصبحنا في عزلة تامة عن الواقع بتنا نراى الوجوه باسمة وعابسة دون سبب
اصبحت هذه المواقع هي السعادة بنسبة للبعض ومهرب للبعض الاخر
ومصدر رزق لفيئة طامحة ..ومهلك لاجيال اتية ...لا نتجاهل سلبياتها ولا نتغاضى
عن الاجابيتها
........
ارجوا من اعضاء اللمة مشاركتي في الموضوع واتمنى من كل مشارك هنا
ان يبادلنا رأيه وينقل لنا تجربته في تواصل الاجتماعي ويقدم نصيحة
فيما يخص الموضوع
ارجوا ان نُفيد ونستفيد​
 
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