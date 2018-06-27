بالفيديو.. كلب يقوم بإنعاش قلب صاحبه الميت ويعيده للحياة

لاحظ كلب أن صاحبه انهار على الأرض بلا حراك، كأنه توفي وتوقف قلبه، أو أنه كان في النزع الأخير، فأسرع يجري عملية إنعاش طبية لقلبه، معروفة بأحرف CPR اختصاراً، وعلى طريقة المحترفين للإسعافات الحاسمة حتى أنقذه وأعاده للحياة.ما نشاهده هو فيديو بثته شرطة العاصمة الإسبانية مدريد في حسابها على "تويتر" مرفقاً بخبر تقول فيه، إنها دربت عدداً من الكلاب على إسعاف عناصرها متى تعرض أحدهم لضرر ما، وأشهرهم الكلب Poncho بطل الفيديو المرفق.ونجد "بونشو" الصغير يسرع إلى صاحبه ومدربه بعد أن انهار على الأرض، ثم يضغط مراراً بيديه على صدره، ويمر بأنفه من وقت إلى آخر على أنف وفم صاحبه، ليرى ما إذا عاد إليه تنفسه، وحين يجد أنه لا يتنفس، يعود للضغط على صدره من جديد، وبقي على هذه الحال إلى أن شعر بأن مدربه عاد للحياة