- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - ​

( القوانين )

( قانون الطفل )

( قانون حرية التعبير )

حسب الإستطاعة

ليس في القوم عمر . .

- عابق التحايا -

روى المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بشدته وقوة بأسهكان يعد موائد الطعام للناس فى المدينة ذات يوم فرأى رجلا يأكل بشماله فجاءه من خلفه ، وقال :- يا عبدالله كل بيمينك . .- فأجابه الرجل : يا عبدالله إنها مشغولة .فكرر عمر القول مرتين فأجابه الرجل بنفس الاجابة . . !!- فقال له عمر : وما شغلها ؟- فأجابه الرجل : أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة . . !!- فجلس إليه عمر وبكى وهو يسأله : من يوضئك ؟ومن يغسل لك ثيابك ؟ومن يغسل لك رأسك ؟ومن .. , ومن .. , ومن .. ؟ومع كل سؤال ينهمر دمعه . . ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام وهو يرجوه العفو عنهلأنه آلمه بملاحظته على أمر لم يكن يعرف أنه لا حيلة له فيها . . !!هكذا تصنعوالفاروق ذاته رضي الله عنه يواصل التجوال المسائي متفقداً وليس متلصصاًوإذ بطفل يصدر أنيناً حزيناً فيقترب من الدار ويسأل عما به ؟فترد أم الطفل :( إني أفطمه يا أمير المؤمنين )حدث طبيعي أُم تفطم طفلها ولذا يصرخ . . ولكن أمير المؤمنين لا يمضى إلى حال سبيله ،بل يحاور أُم الطفل ويكتشف أن الأم فطمت طفلها قبل موعد الفطام لحاجتها لمائة درهمكان يصرفها بيت مال المسلمين لكل طفل بعد الفطام .يرجع الفاروق إلى منزله لا لينام إذ أنين ذاك الطفل لم يبارح عقله وقلبه فيصدر أمراً( بصرف المائة درهم للطفل منذ الولادة وليس بعد الفطام ) .ويصبح الأمر قانوناً يحفظ حقوق الأطفال ويحميهم من مخاطر الفطام المبكر . .لو لم يحاور الفاروق تلك المرأة لما أصدر قانوناً يحمي حق الطفل في الرضاعة الكاملة . .وهكذا تَشكَّلوكان الفاروق يحب أخاه زيداً ، وكان زيد هذا قد قُتل في حروب الردة .ذات نهار بسوق المدينة يلتقي الفاروق وجهاً بوجه بقاتل زيدوكان قد أسلم وصار فرداً في رعيته .يخاطبه الفاروق غاضباً :( والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح ) . . !!فيسأله الأعرابي متوجساً :( وهل سينقص ذاك من حقوقي يا أمير المؤمنين ) . . !!ويُطمئنه أمير المؤمنين ( لا ) . .فيغادره الأعرابي بمنتهى اللامبالاة قائلا :( إنما تأسى على الحب النساء ) . .أي مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير ( الحقوق والواجب ) !!لم يغضب أمير المؤمنين ولم يزج به في السجنبل كظم غضبه على جرأة الإعرابي وسخريته وواصل التجوال . . !!لم يفعل ذلك إلا إيماناً بحق هذا الإعرابي في التعبير وبكظم الغضبوهو في قمة السلطة وبفضل شجاعة هذا الإعرابي . . !!تَشكَّل في المجتمعثم إمرأة كانت تلك التي جردته ذات جمعة من لقب أمير المؤمنين حين قالت ( أخطأت يا عمر )وكانت هذه بمثابة نقطة نظام إمرأة من عامة الناس ترفض قانون المهر الذي صاغه الفاروق عمر . . !!لم يكابر أمير المؤمنين ولم يزج بالمرأة في السجون ولم يأمر بجلدها بل إعترف بالخطأ بالنصالصريح ( أخطأ عمر وأصابت إمرأة ) ، ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور- 🌼 -هكذا تُصنع القوانين ،أي حسب غايات المجتمع وطموحاته وثقافاتهوذلك بالغوص في قاع المجتمع المستهدف بتلك القوانين . . !!فالمجتمع هو مصدر القوانينلا يغير الناس و لا الحياة . .ولكن ليس في القوم . . ( عمر ) . . رضي الله عنه !!من أروع ما تصفحت .