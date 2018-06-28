{ ليس في القوم عمر }

كلاسيكيّة .

كلاسيكيّة .

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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#1

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته -


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[ ليس في القوم عمر .. برلمــان عمر ]


روى المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بشدته وقوة بأسه
كان يعد موائد الطعام للناس فى المدينة ذات يوم فرأى رجلا يأكل بشماله فجاءه من خلفه ، وقال :
- يا عبدالله كل بيمينك . .
- فأجابه الرجل : يا عبدالله إنها مشغولة .
فكرر عمر القول مرتين فأجابه الرجل بنفس الاجابة . . !!
- فقال له عمر : وما شغلها ؟
- فأجابه الرجل : أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة . . !!
- فجلس إليه عمر وبكى وهو يسأله : من يوضئك ؟
ومن يغسل لك ثيابك ؟
ومن يغسل لك رأسك ؟
ومن .. , ومن .. , ومن .. ؟
ومع كل سؤال ينهمر دمعه . . ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام وهو يرجوه العفو عنه
لأنه آلمه بملاحظته على أمر لم يكن يعرف أنه لا حيلة له فيها . . !!
هكذا تصنع ( القوانين ) .



والفاروق ذاته رضي الله عنه يواصل التجوال المسائي متفقداً وليس متلصصاً
وإذ بطفل يصدر أنيناً حزيناً فيقترب من الدار ويسأل عما به ؟
فترد أم الطفل :
( إني أفطمه يا أمير المؤمنين )
حدث طبيعي أُم تفطم طفلها ولذا يصرخ . . ولكن أمير المؤمنين لا يمضى إلى حال سبيله ،
بل يحاور أُم الطفل ويكتشف أن الأم فطمت طفلها قبل موعد الفطام لحاجتها لمائة درهم
كان يصرفها بيت مال المسلمين لكل طفل بعد الفطام .
يرجع الفاروق إلى منزله لا لينام إذ أنين ذاك الطفل لم يبارح عقله وقلبه فيصدر أمراً
( بصرف المائة درهم للطفل منذ الولادة وليس بعد الفطام ) .
ويصبح الأمر قانوناً يحفظ حقوق الأطفال ويحميهم من مخاطر الفطام المبكر . .
لو لم يحاور الفاروق تلك المرأة لما أصدر قانوناً يحمي حق الطفل في الرضاعة الكاملة . .
وهكذا تَشكَّل ( قانون الطفل ) .



وكان الفاروق يحب أخاه زيداً ، وكان زيد هذا قد قُتل في حروب الردة .
ذات نهار بسوق المدينة يلتقي الفاروق وجهاً بوجه بقاتل زيد
وكان قد أسلم وصار فرداً في رعيته .
يخاطبه الفاروق غاضباً :
( والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح ) . . !!
فيسأله الأعرابي متوجساً :
( وهل سينقص ذاك من حقوقي يا أمير المؤمنين ) . . !!
ويُطمئنه أمير المؤمنين ( لا ) . .
فيغادره الأعرابي بمنتهى اللامبالاة قائلا :
( إنما تأسى على الحب النساء ) . .
أي مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير ( الحقوق والواجب ) !!
لم يغضب أمير المؤمنين ولم يزج به في السجن
بل كظم غضبه على جرأة الإعرابي وسخريته وواصل التجوال . . !!
لم يفعل ذلك إلا إيماناً بحق هذا الإعرابي في التعبير وبكظم الغضب
وهو في قمة السلطة وبفضل شجاعة هذا الإعرابي . . !!
تَشكَّل في المجتمع ( قانون حرية التعبير ) .



ثم إمرأة كانت تلك التي جردته ذات جمعة من لقب أمير المؤمنين حين قالت ( أخطأت يا عمر )
وكانت هذه بمثابة نقطة نظام إمرأة من عامة الناس ترفض قانون المهر الذي صاغه الفاروق عمر . . !!
لم يكابر أمير المؤمنين ولم يزج بالمرأة في السجون ولم يأمر بجلدها بل إعترف بالخطأ بالنص
الصريح ( أخطأ عمر وأصابت إمرأة ) ، ثم سحب قانونه وترك للمجتمع أمر تحديد المهور
حسب الإستطاعة .



- 🌼 -

هكذا تُصنع القوانين ،
أي حسب غايات المجتمع وطموحاته وثقافاته
وذلك بالغوص في قاع المجتمع المستهدف بتلك القوانين . . !!
فالمجتمع هو مصدر القوانين
لا يغير الناس و لا الحياة . .
ولكن ليس في القوم . . ( عمر ) . . رضي الله عنه !!
ليس في القوم عمر . .





من أروع ما تصفحت .


- عابق التحايا -
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,901
العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أروع ما تصفحتِ، ومن أروع ما نقلتِ، ومن أروع ما قرأت
للأسف ليس في القوم عمر
بعد عبق حروفكِ الذي أنعش قلبي لا يوجد لديّ ما أضيفه
بارك الله فيكِ وجزاكِ خيرا على الموضوع الراقي
تحياتي
 
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