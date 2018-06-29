● ملحق 1 ● ~~ ضع(ي) انتقادك وسوف يسمع الجميع دون ان يعرفوك(ي) ~~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اعضاء اللمة الكرام يسعدني ان اوصل انتقادك الى المدير ، المشرف وكل الطاقم الاداري



ما عليك الا ان تراسلني في رسالة شخصية وتكتب انتقادك



وانا ساضعها هنا في الموضوع دون ذكر الاسم



لنعمل على تحسين منتدانا اكثر فاكثر



دمتم في الف خير ​