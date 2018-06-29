● ملحق 1 ● ~~ ضع(ي) انتقادك وسوف يسمع الجميع دون ان يعرفوك(ي) ~~

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رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,538
الإعجابات
1,819
النقاط
891
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعضاء اللمة الكرام يسعدني ان اوصل انتقادك الى المدير ، المشرف وكل الطاقم الاداري

ما عليك الا ان تراسلني في رسالة شخصية وتكتب انتقادك

وانا ساضعها هنا في الموضوع دون ذكر الاسم

لنعمل على تحسين منتدانا اكثر فاكثر

دمتم في الف خير
 
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