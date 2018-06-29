إيطاليا تغيب عن المونديال وتشعل الميركاتو الصيفي

غاب المنتخب الإيطالي، عن منافسات بطولة كأس العالم، للمرة الأولى منذ 60 عامًا، عندما غاب الفريق عن نسخة 1958.



ورغم غياب إيطاليا عن المونديال، إلا أن أنديتها أشعلت الميركاتو الصيفي، من خلال تدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات.



فالدوري الإيطالي ضم العديد من النجوم والمواهب خلال الأيام الماضية، وشهد نشاطًا كبيرًا، مقارنة بالدوريات الأخرى.​