موسى87
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 62
- الإعجابات
- 3
- النقاط
- 3
- الإقامة
- عين وسارة ولاية الجلفة
لسلام عليكم,
متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:
قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: أعمال حرة
العمولة: 00%
شكرا
متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.
سعر البيع 185 دج للدولار الواحد
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:
قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى
إيميل الإستقبال
تاريخ الدفع
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: أعمال حرة
العمولة: 00%
شكرا
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