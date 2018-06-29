عرض بيع بيع 500 دولار بايونير مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
موسى87
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
موسى87

موسى87

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
62
الإعجابات
3
النقاط
3
الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
#1
لسلام عليكم,

متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.

سعر البيع 185 دج للدولار الواحد

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى

إيميل الإستقبال

تاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: أعمال حرة

العمولة: 00%

شكرا
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
684
الإعجابات
1,892
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
D

Dex10

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
29 جوان 2018
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
27
الإقامة
Alger
الجنس
ذكر
#5
أخي بادلني 200$ سكريل ببايونير
احتاجها مستعجل
 
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