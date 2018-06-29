مقهى الخدمة الوطنية [ دردشة هادفة ] - العدد 01

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
فكرة المقهى
هذه المقهى مخصصة للدردشة الهادفة و التعبير رأيك
و يمكن للشاب الجزائري يفرغ قلبه هنا ايضا
شروط المقهى
1-ممنوع المشاركات الخارجة عن فكرة المقهى
2-ممنوع استعمال عبارات غير لائقة
3-ممنوع التكلم عن اي هيئة او مؤسسة بالسوء
4-الإحترام واجب و الفكرة للمناقشة.
تحيات ادارة اللمة الجزائرية
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء
فكرة المقهى
هذه المقهى مخصصة للدردشة الهادفة و التعبير رأيك
و يمكن للشاب الجزائري يفرغ قلبه هنا ايضا
شروط المقهى
1-ممنوع المشاركات الخارجة عن فكرة المقهى
2-ممنوع استعمال عبارات غير لائقة
3-ممنوع التكلم عن اي هيئة او مؤسسة بالسوء
4-الإحترام واجب و الفكرة للمناقشة.
تحيات ادارة اللمة الجزائرية