مقهى الخدمة الوطنية [ دردشة هادفة ] - العدد 01

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مرحبا بكم زوارنا الأعزاء



فكرة المقهى

هذه المقهى مخصصة للدردشة الهادفة و التعبير رأيك

و يمكن للشاب الجزائري يفرغ قلبه هنا ايضا



شروط المقهى

1-ممنوع المشاركات الخارجة عن فكرة المقهى

2-ممنوع استعمال عبارات غير لائقة

3-ممنوع التكلم عن اي هيئة او مؤسسة بالسوء

4-الإحترام واجب و الفكرة للمناقشة.





تحيات ادارة اللمة الجزائرية ​