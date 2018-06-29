مقهى الخدمة الوطنية [ دردشة هادفة ] - العدد 01

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
670
الإعجابات
1,872
النقاط
51
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بكم زوارنا الأعزاء

فكرة المقهى
هذه المقهى مخصصة للدردشة الهادفة و التعبير رأيك
و يمكن للشاب الجزائري يفرغ قلبه هنا ايضا

شروط المقهى
1-ممنوع المشاركات الخارجة عن فكرة المقهى
2-ممنوع استعمال عبارات غير لائقة
3-ممنوع التكلم عن اي هيئة او مؤسسة بالسوء
4-الإحترام واجب و الفكرة للمناقشة.


تحيات ادارة اللمة الجزائرية
 
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