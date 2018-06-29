ديكورات لــ 2018 [ تجميعي ]

كلاسيكيّة .
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جوان 2018
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- الإقامة
- البُليدة [ الجزائر ]
- الجنس
- أنثى
جميلة تلك الديكورات التي تحمل لمسة رقيقة وناعمة بأشيائها وألوانها وحتى في تنسيق الأماكن لها . .
ومن المعلوم بأن مصممة الديكور الأنثى هي الأتقن لعملها لما تتمتع به من رقة تفوق الرجل بمراحل . .
لأن أمهاتنا وجداتنا كانت لهم بصمة رقيقة في منازلهم وتزيينه بأشياء بسيطه ولكن كانت لمسة الجمال تعم كل ركن . .
واليوم بعد أن أصبح الديكور مهنة ودراسة ،
كانت الأنثى هي المتفوقة بتصاميمها
ولمسة النعومة تظهر جلية بعمل المرأة عن عمل الرجل . .
وهذا لاحظته أنا شخصياً في مكاتب السكرتاريا
فهناك فرق واضح بين مكتب السكرتير ومكتب السكرتيرة من الناحية الجمالية والصور والرسومات التي تضعها ( السكرتيرة ) حولها وجدران مكتبها . .
- 🌻 -
الألوان الهادئة زيادة على جماليتها تمنح إحساس بالدفء و الأريحية
و الإنشراح على النفس ..
ديكورات لـــ 2018 إخترتها لكم أتمنى أن تعجبكم . ❤
ومن المعلوم بأن مصممة الديكور الأنثى هي الأتقن لعملها لما تتمتع به من رقة تفوق الرجل بمراحل . .
لأن أمهاتنا وجداتنا كانت لهم بصمة رقيقة في منازلهم وتزيينه بأشياء بسيطه ولكن كانت لمسة الجمال تعم كل ركن . .
واليوم بعد أن أصبح الديكور مهنة ودراسة ،
كانت الأنثى هي المتفوقة بتصاميمها
ولمسة النعومة تظهر جلية بعمل المرأة عن عمل الرجل . .
وهذا لاحظته أنا شخصياً في مكاتب السكرتاريا
فهناك فرق واضح بين مكتب السكرتير ومكتب السكرتيرة من الناحية الجمالية والصور والرسومات التي تضعها ( السكرتيرة ) حولها وجدران مكتبها . .
- 🌻 -
الألوان الهادئة زيادة على جماليتها تمنح إحساس بالدفء و الأريحية
و الإنشراح على النفس ..
ديكورات لـــ 2018 إخترتها لكم أتمنى أن تعجبكم . ❤
- يُتْبَــع -
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