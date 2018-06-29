ديكورات لــ 2018 [ تجميعي ]

كلاسيكيّة .

كلاسيكيّة .

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
22 جوان 2018
المشاركات
40
الإعجابات
67
النقاط
3
الإقامة
البُليدة [ الجزائر ]
الجنس
أنثى
#1
- 💎 -
téléchargement.png
- 💎 -


جميلة تلك الديكورات التي تحمل لمسة رقيقة وناعمة بأشيائها وألوانها وحتى في تنسيق الأماكن لها . .

ومن المعلوم بأن مصممة الديكور الأنثى هي الأتقن لعملها لما تتمتع به من رقة تفوق الرجل بمراحل . .

لأن أمهاتنا وجداتنا كانت لهم بصمة رقيقة في منازلهم وتزيينه بأشياء بسيطه ولكن كانت لمسة الجمال تعم كل ركن . .
واليوم بعد أن أصبح الديكور مهنة ودراسة ،
كانت الأنثى هي المتفوقة بتصاميمها
ولمسة النعومة تظهر جلية بعمل المرأة عن عمل الرجل . .
وهذا لاحظته أنا شخصياً في مكاتب السكرتاريا
فهناك فرق واضح بين مكتب السكرتير ومكتب السكرتيرة من الناحية الجمالية والصور والرسومات التي تضعها ( السكرتيرة ) حولها وجدران مكتبها . .


- 🌻 -

الألوان الهادئة زيادة على جماليتها تمنح إحساس بالدفء و الأريحية
و الإنشراح على النفس ..
ديكورات لـــ 2018 إخترتها لكم أتمنى أن تعجبكم . ❤​

pastel-colors.jpg

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pastel-colors-2.jpg

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pastel-colors-4.jpg

pastel-colors-5.jpg

pastel-colors-6.jpg

pastel-colors-7.jpg

pastel-colors-8.jpg

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pastel-colors-11.jpg

pastel-colors-12.jpg

pastel-colors-13.jpg



- يُتْبَــع -
☀​
 

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كلاسيكيّة .

كلاسيكيّة .

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
22 جوان 2018
المشاركات
40
الإعجابات
67
النقاط
3
الإقامة
البُليدة [ الجزائر ]
الجنس
أنثى
#2
pastel-colors-14.jpg

charcoal-and-light-gray.jpg

charcoal-and-light-gray-1.jpg

different-shades-of-blue-3.jpg

different-shades-of-blue-6.jpg

different-shades-of-green.jpg

different-shades-of-green-1.jpg

different-shades-of-green-3.jpg

different-shades-of-green-5.jpg


أخيـراً :

الأنثى عموما لا يكون عملها أو وجودها بمكان إلا وأضاف عليه لمسة أنثويه خاصة بها . .
فقط ثقي بنفسك . ❤


{ أطيب المنى }
🌺
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,824
الإعجابات
60,611
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
ديكورات انيقة خاصة ذات اللون الابيض والزهري الفاتح :love::love::love:
ذوقك رائع في انتقاء احلى الديكورات
مشكورة اختي
 
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