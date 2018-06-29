ديكورات لــ 2018 [ تجميعي ]

جميلة تلك الديكورات التي تحمل لمسة رقيقة وناعمة بأشيائها وألوانها وحتى في تنسيق الأماكن لها . .



ومن المعلوم بأن مصممة الديكور الأنثى هي الأتقن لعملها لما تتمتع به من رقة تفوق الرجل بمراحل . .



لأن أمهاتنا وجداتنا كانت لهم بصمة رقيقة في منازلهم وتزيينه بأشياء بسيطه ولكن كانت لمسة الجمال تعم كل ركن . .

واليوم بعد أن أصبح الديكور مهنة ودراسة ،

كانت الأنثى هي المتفوقة بتصاميمها

ولمسة النعومة تظهر جلية بعمل المرأة عن عمل الرجل . .

وهذا لاحظته أنا شخصياً في مكاتب السكرتاريا

فهناك فرق واضح بين مكتب السكرتير ومكتب السكرتيرة من الناحية الجمالية والصور والرسومات التي تضعها ( السكرتيرة ) حولها وجدران مكتبها . .





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الألوان الهادئة زيادة على جماليتها تمنح إحساس بالدفء و الأريحية

و الإنشراح على النفس ..

ديكورات لـــ 2018 إخترتها لكم أتمنى أن تعجبكم . ❤​

- يُتْبَــع -

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