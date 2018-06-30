صبرا يا أنا ! خاطرة بقلمي







كل ليلة يُؤنبه عذاب الضّمير! نحيب والدته ذاك لم يفارق مسامعه للحظة... !



مسكينة.. تركها فجأة...دون قصد ...عند حافة باب الألم !





يدخُل مجددا دوّامة الماضي التي لم يفارقها قطّ !





يتنفس بعمق.....ما الذي فعلتُه أنا؟ يا أنا ما الذي فعلتُه؟؟





عشرون عاما، وأنا أسألُ هذا السؤال لنفسي لم أجد الاجابة بعد!





عشرون عاما، وأنا أفترش كلام الناس الذي جعل أفواه أحبابي تصمت عند ذِكر اسمي!





أَ مُجرم أنا بحقّ نفسي !





أم بحقّك أُمي ؟





عشرون عاما، وأنا داخل علبة مُحكمة الغلق ترافقني حبيبتي الوحدة!





عشرون عاما، وفي انتظاري باقي العمر ...





سأظلّ مُبعثر المشاعر كمُشرّد يبحث عن حضن يضمّه !





صبرا يا أمّي..صبرا









فياما في السّجن مظاليم !!!









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-قلمي-​





