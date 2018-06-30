صبرا يا أنا ! خاطرة بقلمي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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الشرق-الوسط
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أنثى
#1



كل ليلة يُؤنبه عذاب الضّمير! نحيب والدته ذاك لم يفارق مسامعه للحظة... !

مسكينة.. تركها فجأة...دون قصد ...عند حافة باب الألم !


يدخُل مجددا دوّامة الماضي التي لم يفارقها قطّ !


يتنفس بعمق.....ما الذي فعلتُه أنا؟ يا أنا ما الذي فعلتُه؟؟


عشرون عاما، وأنا أسألُ هذا السؤال لنفسي لم أجد الاجابة بعد!


عشرون عاما، وأنا أفترش كلام الناس الذي جعل أفواه أحبابي تصمت عند ذِكر اسمي!


أَ مُجرم أنا بحقّ نفسي !


أم بحقّك أُمي ؟


عشرون عاما، وأنا داخل علبة مُحكمة الغلق ترافقني حبيبتي الوحدة!


عشرون عاما، وفي انتظاري باقي العمر ...


سأظلّ مُبعثر المشاعر كمُشرّد يبحث عن حضن يضمّه !


صبرا يا أمّي..صبرا




فياما في السّجن مظاليم !!!





-قلمي-



 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#2
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7 ديسمبر 2009
المشاركات
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#2
ما شاء الله عليك
سلطانة قلمك انت بحق
ياما في السجن مظاليم و ياما ظلام في الحرية ينعمون.
شكرا على مشاركتنا خاطرتك.
 
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hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#3
إنضم
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#3
ماشاء الله كلمات رائعة وفي نفس الوقت تحمل اختناقا عظيما لمسجون لا يملك ما يبرر به لوالدته
شكرا يا اختي على المشاركة
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#4
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإقامة
من عآلمي
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أنثى
#4
السلام عليكم

جميل مانثر هنآ......

في قوقعة الألم هذهْ...قد لا نجدُ من يحتوينآ فيها إلآ من عاش...........آلماً أو ذاقَ من مرارة الحيآة ....

صبرآ..........ففيهِ دواءْ

بوركتي اختي السلطآنة جميلٌ ما نثرتيْ
 
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